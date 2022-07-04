ЕС в июне впервые в истории импортировал больше СПГ из США, чем газа из РФ

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на ТАСС, согласно данным, приведенным главой МЭА в Twitter, объем поставок американского СПГ в Европу в июне составил около 5 млрд куб. м, в то время как объем импорта природного газа из России опустился немного ниже этого значения.

«Сокращение российских поставок призывает к усилиям по снижению спроса в Европе, чтобы подготовиться к тяжелой зиме», — добавил Бирол.

За 5,5 месяца 2022 года «Газпром» снизил экспорт своего газа в дальнее зарубежье (с учетом поставок в Китай) на 28,9 проц — до 65,6 млрд куб. м. При этом в некоторых случаях это произошло по независящим от холдинга обстоятельствам. Так, сначала «Оператор ГТС Украины» с 11 мая прекратил транзит газа в Европу через станцию «Сохрановка», поскольку компания якобы не может осуществлять контроль за пограничной компрессорной станцией «Новопсков» в Луганской области. В связи с этим Украина отклоняет номинации для транспортировки через эту станцию, прием газа осуществляется только на станции «Суджа».

Затем 14 июня «Газпром» был вынужден сократить поставки газа по «Северному потоку» по сравнению с планом из-за несвоевременного возврата газоперекачивающих агрегатов компанией Siemens после ремонта и выявленных технических неисправностей двигателей. Компания Siemens Energy утверждает, что одну из газовых турбин для «Северного потока» после починки пока невозможно вернуть в Германию из Монреаля из-за санкций Канады против России. Из-за этого по «Северному потоку» сейчас прокачивается 40% газа от максимальной мощности трубопровода.

Также «Газпром» сообщал, что санкции РФ, введенные против ряда зарубежных энергетических компаний, запрещают холдингу использовать газопровод Ямал — Европа для прокачки российского газа через Польшу. Кроме того, в мае и июне последовательно проводились ежегодные плановые технические работы на газопроводах «Голубой поток» и «Турецкий поток» с полной остановкой прокачки газа.

При этом «Газпром» 27 апреля также заявлял, что полностью приостановил поставки газа болгарской компании «Булгаргаз» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях в установленный срок. 21 мая сообщалось об остановке поставок российского газа финской государственной энергетической компании Gasum по той же причине. Затем поставки были остановлены в адрес датской Orsted, нидерландской GasTerra и Shell Energy Europe.