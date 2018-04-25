ЕС выделил 900 млн евро на гуманитарную помощь во всем мире

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Европейская комиссия утвердила бюджет на помощь странам, которые страдают от гуманитарных кризисов, в размере 900 млн евро. Средства выделены на 2020 год для более чем 80 стран. Об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии.

Так, 400 млн евро будут направлены на программы в Африке, где средства ЕС помогут людям, пострадавшим от конфликта в ДР Конго, тем, кто страдает от продовольственного кризиса в Сахеле и тем, кто вынужден был бежать от насилия в Южном Судане, Центральноафриканской республике и Чаде.

На Ближнем Востоке 345 млн евро от ЕС будут направлены на решение гуманитарного кризиса в Сирии, улучшение положения беженцев в соседних странах, а также на смягчение чрезвычайно критической ситуации в Йемене.

Азии и Латинской Америке предоставят 111 млн евро для уязвимых слоев населения, пострадавшим от кризиса в Венесуэле, и беженцам в соседних странах. ЕС также продолжит оказывать помощь в таких азиатских странах, как Афганистан, Мьянма и Бангладеш.