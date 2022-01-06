ЕС выделит Молдове €150 млн

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Евросоюз принял новую программу макрофинансовой помощи Молдове в размере 150 млн евро, из них 30 млн в виде грантов и 120 млн — льготных кредитов. Об этом говорится в распространенном во вторник, 4 января, заявлении Европейской комиссии.

«Отвечая на запрос Молдовы, Еврокомиссия утвердила сегодня новую программу макрофинансовой помощи в размере до 150 млн евро из которых 30 млн будут выделены в виде грантов и 120 млн в виде среднесрочных кредитов, предоставленных на льготных условиях», — говорится в сообщении.

Новая программа макрофинансовой помощи будет реализовываться параллельно с аналогичной программой МВФ, условием для выделения денег станет проведение «ключевых реформ для Молдовы», направленных на подтягивание местных законов к нормам ЕС. Программа вступит в силу после ее утверждения Европарламентом и Советом ЕС.

В период с 2017 года Еврокомиссия уже выделила стране 160 млн евро макрофинансовой помощи.

Напомним, в середине декабря Еврокомиссия решила предоставить Молдове 60 млн евро для смягчения последствий газового кризиса в качестве безвозмездной помощи.