ЕС запустил программу инвестиций для Африки на 150 млрд евро

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Власти Евросоюза начали инвестиционную программу Африка – Европа объемом 150 млрд евро с целью развития инфраструктуры африканских государств. Об этом сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время визита в Сенегал, сообщает ТАСС .

«Я рада объявить, что сегодня мы выделили 150 млрд евро для программы Африка – Европа. Это первый региональный план, принятый в рамках европейской стратегии Global Gateway (Глобальный портал – ред.), – сказала председатель ЕК. – Global Gateway – это наша глобальная программа инвестиций, базирующаяся на общих ценностях, которые так важны для Европы и Африки. Речь идет об инвестициях в стратегическую инфраструктуру, в инфраструктуру промышленности, но также здравоохранения, образования и по делам молодежи».

Фон дер Ляйен призвала к созданию в Африке «общего пространства процветания и развития Европы и Африки». По ее словам, страны ЕС инвестируют в Африку в среднем 20 млрд евро в год.