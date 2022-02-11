Премьер в Киеве: можете полагаться на твердую поддержку Литвы – сейчас и всегда

В четверг находящаяся с визитом солидарности в Киеве премьер Литвы Ингрида Шимоните отметила, что Украина всегда может полагаться на поддержку Литвы.

Во время встреч с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем и председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком литовский премьер-министр подчеркнула, что Литву и Украину объединяет укрепившееся стратегическое партнерство и общая потребность в противостоянии сложным вызовам.

«Вы можете рассчитывать на твердую поддержку Литвы — сейчас и всегда. Стратегическое партнерство и настоящая дружба между Украиной и Литвой неоднократно подтверждались не только на словах, но и на деле», — сказала Шимоните.

Премьер-министр Литвы также подчеркнула, что Украина нуждается не только в политической поддержке, но и в весьма конкретной практической помощи, отмечается в пресс-релизе литовского правительства.

«Переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger Стингер и другие вооружения, подаренные Литвой, скоро поступят в Украину. Я очень надеюсь и искренне желаю, чтобы их никогда не пришлось использовать», — сказала Шимоните.

Литовская военно-учебная миссия в Украине также усиливается дополнительными инструкторами, возобновляется реабилитация украинских солдат в Литве.

На второй день визита премьер-министры Литвы и Украины планируют посетить Луганскую область.

«Литва поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, не признавала и никогда не признает незаконную аннексию Крыма Россией. Мы были, есть и останемся сторонниками безопасности Украины и евроатлантических устремлений, мы продолжим поддерживать на двустороннем уровне и сплачивать международную поддержку для Украины», — подчеркнула премьер-министр Литвы.

Москва сконцентрировала возле украинской границы более 100 тыс. военнослужащих, но отрицает намерения вторгнуться в соседнюю страну. Часть этих сил дислоцирована в Беларуси, где на этой неделе начнутся совместные военные учения России и Беларуси.

Кроме того, Россия требует лишить Украину и Грузию возможности стать членами НАТО и сократить размещенные в Восточной Европе вооруженные силы.

Альянс утверждает, что не станет вести переговоры о своих основополагающих принципах, таких, как оборона всех союзников по блоку или политика открытых дверей.

*Использование информации информационного агентства BNS в средствах массовой информации и на сайтах без письменного согласия UAB «BNS» запрещено