ЕС заявил о готовности защищаться от экономического давления Китая

Накануне представитель ЕК Мириам Гарсия Феррера заявила, что Комиссия также намерена проверить действия КНР на предмет соответствия нормам ВТО. По словам Ферреры, ЕК не считает открытие тайваньского представительства в Вильнюсе, которое не является посольством или консульской службой, проблемой, подрывающей политику «одного Китая».

Напомним, что ранее глава МВФ предупредила о замедлении экономического роста Китая. Кристалина Георгиева указала на снижение динамики роста экономики КНР, что влияет и на мировую экономику. Ожидается, что в 2022 году рост замедлится с восьми до 5,6 процента.