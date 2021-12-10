ЕС заявил о готовности защищаться от экономического давления Китая

Евросоюз выразил готовность защищать страны-члены блока, в частности Литву, от экономического давления со стороны Китая. Об этом заявил замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис, сообщает ТАСС.
Ранее Китай лишил Литву возможности экспортировать свои товары в КНР после открытия там представительства Тайваня.
«Мы получили подтверждение, что литовские товары более не могут пройти через китайскую таможню. Мы находимся в тесном контакте с властями Литвы и ведем диалог с китайскими властями для получения разъяснений. ЕС готов защищать все свои страны-члены от необоснованного экономического давления», — сказал Домбровскис.
Накануне представитель ЕК Мириам Гарсия Феррера заявила, что Комиссия также намерена проверить действия КНР на предмет соответствия нормам ВТО. По словам Ферреры, ЕК не считает открытие тайваньского представительства в Вильнюсе, которое не является посольством или консульской службой, проблемой, подрывающей политику «одного Китая».
Напомним, что ранее глава МВФ предупредила о замедлении экономического роста Китая. Кристалина Георгиева указала на снижение динамики роста экономики КНР, что влияет и на мировую экономику. Ожидается, что в 2022 году рост замедлится с восьми до 5,6 процента.