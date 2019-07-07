Еще раз о налоге

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Еврокомиссия призвала Литву увеличить налоговые сборы за счет введения налога на загрязняющие окружающую среду автомобили, поэтому премьер-министр призывает начать обсуждение предложения о запрете на ввоз загрязняющих окружающую среду автомобилей.

«Выходом был бы запрет на ввоз в Литву загрязняющих окружающую среду автомобилей путем введения высокого регистрационного сбора», – сказал 6 июня журналистам Сквярнялис.

Однако он подчеркнул, что этот налог не распространялся бы на те автомобили, которые уже находятся и зарегистрированы в Литве. «Того транспорта, который есть в Литве, это не коснулось бы», – сказал премьер. По его словам, в Литве в этом направлении первый шаг уже сделан: жители смогут отказаться от старого загрязняющего окружающую среду автомобиля и получить компенсацию.

Глава Минфина Вилюс Шапока сказал, что в этом году вернутся к обсуждению налога на загрязняющие окружающую среду автомобили.

Подготовлено по BNS и литовским СМИ