Если Грузия и Казахстан закроют границы для мобилизуемых россиян, они повернут в ЕС — Ландсбергис

По его словам, пока это не так, поскольку страны Балтии и Польша вовремя ужесточили прием граждан России по шенгенским визам.

С 19 сентября в Литву, Латвию, Эстонию и Польшу допускают только граждан России, соответствующих критериям, установленным правительством: дипломатов, диссидентов, сотрудников транспортных компаний, членов семей граждан ЕС, а также россиян, имеющих вид на жительство или долгосрочные национальные визы из стран Шенгенского соглашения. Также граждане России могут продолжать ездить в Калининградскую область и обратно через Литву транзитными поездами.

«Эта информация до них дошла, так что мы видим падение числа пересекающих границу практически на 60%, а это значит, что 60% людей предпочли вообще не приезжать на границу Литвы, зная это, потому что здесь их ждут дополнительные индивидуальные проверки в соответствии с шенгенскими правилами, после которых велика вероятность, что они не въедут на территорию ЕС» – , сказал Ландсбергис.

По его словам, если калининградские россияне литовского происхождения, спасающиеся от мобилизации, захотят приехать в Литву, им следует сначала подать заявление о восстановлении литовского гражданства.

Председатель Комитета Сейма по национальной безопасности и обороне Лауринас Касчюнас заявил, что из соображений национальной безопасности не могут быть допущены все желающие.

«Акцентирую интерес обеспечения национальной безопасности. Вероятно, в интересах всех нас быть твердыми в этом вопросе, и здесь необходимо поставить вопрос, способны ли мы обеспечить проверку того, что эти люди, граждане Российской Федерации, не будут создать определённые дилеммы лояльности», — сказал он.

«Подсчитано, что их около 30 тыс. в Калининградской области. Когда наши спецслужбы говорят, что способны обеспечить проверку и дать гарантию, что из этих 30 тыс. не будет лояльных к России людей, когда здесь начнутся какие-то действия, когда «русский мир» предложит им что-то сделать, если бы я получил такую ​​гарантию, то рассматривал бы такой вариант. Пока у меня нет таких гарантий, я не могу рисковать национальной безопасностью всех нас», — заявил председатель комитета.

Он отметил, что могут приехать те, у кого есть родственники в Литве.

По данным Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ), после объявления президентом России Владимиром Путиным частичной мобилизации в связи с войной в Украине шесть граждан России пытались пересечь литовскую границу, мотивируя это бегством, чтобы избежать призыва в армию. Их не впустили.

На этом основании в Литве не было получено ни одного ходатайства о предоставлении убежища.

Министерство внутренних дел сообщило в среду, что исключительно на основании того, что человек не хочет идти на начатую Россией войну, убежище в Литве получить нельзя. Недостаточно будет доказать возникшую угрозу, просто показав, что вы получили призыв на военную службу.

В описании процедуры предоставления убежища в Литве указано, что лицо может получить убежище, если будет установлено, что у него есть обоснованные опасения подвергнуться преследованию за отказ от прохождения военной службы во время конфликта, что повлечет за собой совершение преступлений против мира, человечности или военные преступления.

После объявления Путиным частичной мобилизации тысячи российских мужчин уехали и до сих пор едут в страны, которые их принимают — Грузию, Казахстан, Монголию, Турцию.

Во вторник министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури заявил, что с недавнего времени количество граждан России, ежедневно прибывающих в страну, достигло примерно 10 тысяч.

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