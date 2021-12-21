Если Литва прекратит транзит, то иски подадут и покупатели — экспортеры белорусских удобрений

«Но есть и еще один момент. В случае невыполнения Литвой своих международных обязательств Беларусь будет вынуждена принять ответные меры — ведь ваша страна тоже является транзитным государством. Обеим странам будет сложно, и больше всего пострадают жители обеих стран», — сказала она.

Представитель БКК заявила, что санкции США против «Беларуськалия» не дают Литовским железным дорогам Lietuvos geležinkeliai правовых оснований для приостановки операций и отказа от перевозки удобрений.

Объявленные в начале декабря санкции США в отношении БКК вступят в силу с 1 апреля, однако Савченко заявила, что уверена, что эта не имеет никакого значения для транзита белорусских удобрений через Клайпедский порт.

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