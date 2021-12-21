Если Литва прекратит транзит, то иски подадут и покупатели — экспортеры белорусских удобрений

Экспортеры белорусских удобрений, включенные в санкционный список США, заявляют, что, если Литва приостановит транзит, то Беларусь отреагирует аналогичными мерами — прекратит транзит в Литву, сообщает радиостанция LRT.
Ирина Савченко, представитель Белорусской калийной компании (БКК), которая принадлежит госхолдингу «Беларуськалий», сообщила, что иски против Литвы будут подавать не только белорусские госкомпании, но и покупатели удобрений.
«В случае нарушения Литвой международных соглашений мы воспользуемся всеми средствами правовой защиты и подадим иски в суды. Кроме того, мы полагаем, что в суд обратится и большинство наших клиентов- покупателей удобрений, которые останутся без товаров и понесут значительный ущерб из-за действий Литвы. В результате они могут быть вынуждены покупать удобрения по гораздо более высоким ценам. Суммы судебных исков по этому делу могут достигать миллиардов евро», — сообщила LRT Савченко.
«Но есть и еще один момент. В случае невыполнения Литвой своих международных обязательств Беларусь будет вынуждена принять ответные меры — ведь ваша страна тоже является транзитным государством. Обеим странам будет сложно, и больше всего пострадают жители обеих стран», — сказала она.
Представитель БКК заявила, что санкции США против «Беларуськалия» не дают Литовским железным дорогам Lietuvos geležinkeliai правовых оснований для приостановки операций и отказа от перевозки удобрений.
Объявленные в начале декабря санкции США в отношении БКК вступят в силу с 1 апреля, однако Савченко заявила, что уверена, что эта не имеет никакого значения для транзита белорусских удобрений через Клайпедский порт.
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