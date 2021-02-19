Если приобретен некачественный продукт

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В прошлом году Государственная продовольственно-ветеринарная служба зарегистрировала и изучила почти 2000 жалоб потребителей на безопасность и качество пищевых продуктов. Четверть (26%) из них были подтверждены.

Чаще всего потребители жаловались на неприятный запах продуктов, изменение их консистенции или вкуса, на наличие вредителей или истекший срок хранения, а также на неправильную маркировку и неподобающие условия хранения.