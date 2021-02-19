Уплатил налог – получил помощь

По данным на минувшую неделю, самозанятые предприниматели, которые пострадали от карантинных ограничений, подали заявки на помощь на сумму больше 40 млн. евро. Об этом проинформировала министр экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте.
«Поданы заявки на 40 млн. евро, выплатили 14,63 млн евро. Подписаны договоры о кредитах на сумму 6,27 млн. евро», – сказала А. Армонайте. Она указала, что планируют два новых средства помощи — одно касается самозанятых. «Служба занятости сейчас платит таким людям пособие в размере 260 евро в месяц, на такие деньги без дополнительных сбережений не проживешь. Мы взяли на себя инициативу и решили связать сумму выплат с подоходным налогом, который самозанятые заплатили в 2019 году. Помощь может быть в размере 100% уплаченной суммы. Это достаточно солидная сумма, если люди платили налоги», – разъяснила министр.
Второе средство будет направлено на бизнес, который пострадал больше всего. «Сейчас субсидии дают всем, у кого оборот упал хотя бы на 30%. Мы хотим сузить круг получателей помощи, чтобы ее получили те, кто пострадал больше всего. Мы знаем, что сложнее всего обстоят дела с заведениями общепита, туристическим сектором, организацией мероприятий. Тем, у кого оборот упал на 60% и больше, предложим помощь во втором пакете», – сказала А. Армонайте. Она заметила, что этот проект еще должно утвердить правительство Литвы.
Между тем советник президента Симонас Крепшта сообщил о предложениях президента по реформе налоговой системы.
Первая цель – налоговые поощрения на посткарантинный период, для поощрения роста зарплат и занятости. Хотя экономика Литвы сократилась в последнем квартале меньше всего среди стран еврозоны, однако уровень безработицы в стране значительно вырос: на 1 февраля была зарегистрирована безработица в 16,4 процента.
При оценке заработной платы сотрудников в Литве сейчас отмечается наличие структурного разрыва в доходах за несколько лет – ВВП растет быстрее, чем заработная плата. Кроме того, согласно прогнозам экономистов из Министерства финансов Литвы, рост заработной платы в среднесрочной перспективе будет вдвое медленнее, чем в последние пять лет, что замедлит приближение доходов к стандарту заработной платы в развитых странах Организации экономического сотрудничества и развития, членом которой Литва является.
«Активные решения налоговой политики позволили бы быстрее снизить уровень безработицы и достичь таких темпов роста заработной платы, которые постоянно приближали бы уровень заработной платы литовских работников к западному стандарту», – отметил президент Г.Науседа, подчеркнув, что такой рост является неотъемлемой частью политики «государства всеобщего благосостояния». По словам главы страны, налоговые льготы особенно актуальны в краткосрочной перспективе.
Президентская служба предлагает налоговые льготы для бизнеса, который повышает зарплаты больше чем на 8% в год. Если работодатель увеличивает зарплаты на такой процент, то он может дополнительно включить эти суммы в расходы, что снизит налоги на прибыль. Такую льготу предлагают применять в течение 5 лет с определенными ограничениями, дабы избежать злоупотреблений, например, перевода работников из одной компании в другую. Такой льготой могут пользоваться компании, работающие не менее двух лет, не входящие в число налогоплательщиков из группы риска. Кроме того, этот порядок не будет распространяться на высокие зарплаты. Президентская служба считает, что это было бы удачным решением для малых и средних предприятий.
Вторая цель – повышение справедливости налоговой системы. Президент предлагает увеличить подоходный налог для самозанятых до 20% на часть доходов выше 35 000 евро. Сейчас самозанятые платят подоходный налог в размере 15%. Это изменение коснется 2900 человек с доходами больше 35 000 евро в год. 20%-ным тарифом также предлагают обложить прибыль с дивидендов и другие непостоянные доходы. Для повышения стабильности системы предлагают отказаться от возможности повышения налогов с принятием бюджета, чтобы у бизнеса было время на подготовку к переменам, исключить возможность вводить новые налоги и тарифы менее чем за 6 месяцев.
Как мы уже сообщали, правительство Литвы планировало пересмотреть все налоговые льготы. Предложения президентской службы оценят эксперты, после чего их передадут в парламент.
Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ