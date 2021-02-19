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Уплатил налог – получил помощь

Фото pixabay.com

По данным на минувшую неделю, самозанятые предприниматели, которые пострадали от карантинных ограничений, подали заявки на помощь на сумму больше 40 млн. евро. Об этом проинформировала министр экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте.

«Поданы заявки на 40 млн. евро, выплатили 14,63 млн евро. Подписаны договоры о кредитах на сумму 6,27 млн. евро», – сказала А. Армонайте. Она указала, что планируют два новых средства помощи — одно касается самозанятых. «Служба занятости сейчас платит таким людям пособие в размере 260 евро в месяц, на такие деньги без дополнительных сбережений не проживешь. Мы взяли на себя инициативу и решили связать сумму выплат с подоходным налогом, который самозанятые заплатили в 2019 году. Помощь может быть в размере 100% уплаченной суммы. Это достаточно солидная сумма, если люди платили налоги», – разъяснила министр. 

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Второе средство будет направлено на бизнес, который пострадал больше всего. «Сейчас субсидии дают всем, у кого оборот упал хотя бы на 30%. Мы хотим сузить круг получателей помощи, чтобы ее получили те, кто пострадал больше всего. Мы знаем, что сложнее всего обстоят дела с заведениями общепита, туристическим сектором, организацией мероприятий. Тем, у кого оборот упал на 60% и больше, предложим помощь во втором пакете», – сказала А. Армонайте. Она заметила, что этот проект еще должно утвердить правительство Литвы.

Между тем советник президента Симонас Крепшта сообщил о предложениях президента по реформе налоговой системы.

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Первая цель – налоговые поощрения на посткарантинный период, для поощрения роста зарплат и занятости. Хотя экономика Литвы сократилась в последнем квартале меньше всего среди стран еврозоны, однако уровень безработицы в стране значительно вырос: на 1 февраля была зарегистрирована безработица в 16,4 процента.

При оценке заработной платы сотрудников в Литве сейчас отмечается наличие структурного разрыва в доходах за несколько лет – ВВП растет быстрее, чем заработная плата. Кроме того, согласно прогнозам экономистов из Министерства финансов Литвы, рост заработной платы в среднесрочной перспективе будет вдвое медленнее, чем в последние пять лет, что замедлит приближение доходов к стандарту заработной платы в развитых странах Организации экономического сотрудничества и развития, членом которой Литва является.

«Активные решения налоговой политики позволили бы быстрее снизить уровень безработицы и достичь таких темпов роста заработной платы, которые постоянно приближали бы уровень заработной платы литовских работников к западному стандарту», – отметил президент Г.Науседа, подчеркнув, что такой рост является неотъемлемой частью политики «государства всеобщего благосостояния». По словам главы страны, налоговые льготы особенно актуальны в краткосрочной перспективе.

Президентская служба предлагает налоговые льготы для бизнеса, который повышает зарплаты больше чем на 8% в год. Если работодатель увеличивает зарплаты на такой процент, то он может дополнительно включить эти суммы в расходы, что снизит налоги на прибыль. Такую льготу предлагают применять в течение 5 лет с определенными ограничениями, дабы избежать злоупотреблений, например, перевода работников из одной компании в другую. Такой льготой могут пользоваться компании, работающие не менее двух лет, не входящие в число налогоплательщиков из группы риска. Кроме того, этот порядок не будет распространяться на высокие зарплаты. Президентская служба считает, что это было бы удачным решением для малых и средних предприятий. 

Вторая цель – повышение справедливости налоговой системы. Президент предлагает увеличить подоходный налог для самозанятых до 20% на часть доходов выше 35 000 евро. Сейчас самозанятые платят подоходный налог в размере 15%. Это изменение коснется 2900 человек с доходами больше 35 000 евро в год. 20%-ным тарифом также предлагают обложить прибыль с дивидендов и другие непостоянные доходы. Для повышения стабильности системы предлагают отказаться от возможности повышения налогов с принятием бюджета, чтобы у бизнеса было время на подготовку к переменам, исключить возможность вводить новые налоги и тарифы менее чем за 6 месяцев. 

Как мы уже сообщали, правительство Литвы планировало пересмотреть все налоговые льготы. Предложения президентской службы оценят эксперты, после чего их передадут в парламент.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ                    

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