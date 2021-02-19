Уплатил налог – получил помощь

Первая цель – налоговые поощрения на посткарантинный период, для поощрения роста зарплат и занятости. Хотя экономика Литвы сократилась в последнем квартале меньше всего среди стран еврозоны, однако уровень безработицы в стране значительно вырос: на 1 февраля была зарегистрирована безработица в 16,4 процента.

При оценке заработной платы сотрудников в Литве сейчас отмечается наличие структурного разрыва в доходах за несколько лет – ВВП растет быстрее, чем заработная плата. Кроме того, согласно прогнозам экономистов из Министерства финансов Литвы, рост заработной платы в среднесрочной перспективе будет вдвое медленнее, чем в последние пять лет, что замедлит приближение доходов к стандарту заработной платы в развитых странах Организации экономического сотрудничества и развития, членом которой Литва является.

«Активные решения налоговой политики позволили бы быстрее снизить уровень безработицы и достичь таких темпов роста заработной платы, которые постоянно приближали бы уровень заработной платы литовских работников к западному стандарту», – отметил президент Г.Науседа, подчеркнув, что такой рост является неотъемлемой частью политики «государства всеобщего благосостояния». По словам главы страны, налоговые льготы особенно актуальны в краткосрочной перспективе.

Президентская служба предлагает налоговые льготы для бизнеса, который повышает зарплаты больше чем на 8% в год. Если работодатель увеличивает зарплаты на такой процент, то он может дополнительно включить эти суммы в расходы, что снизит налоги на прибыль. Такую льготу предлагают применять в течение 5 лет с определенными ограничениями, дабы избежать злоупотреблений, например, перевода работников из одной компании в другую. Такой льготой могут пользоваться компании, работающие не менее двух лет, не входящие в число налогоплательщиков из группы риска. Кроме того, этот порядок не будет распространяться на высокие зарплаты. Президентская служба считает, что это было бы удачным решением для малых и средних предприятий.

Вторая цель – повышение справедливости налоговой системы. Президент предлагает увеличить подоходный налог для самозанятых до 20% на часть доходов выше 35 000 евро. Сейчас самозанятые платят подоходный налог в размере 15%. Это изменение коснется 2900 человек с доходами больше 35 000 евро в год. 20%-ным тарифом также предлагают обложить прибыль с дивидендов и другие непостоянные доходы. Для повышения стабильности системы предлагают отказаться от возможности повышения налогов с принятием бюджета, чтобы у бизнеса было время на подготовку к переменам, исключить возможность вводить новые налоги и тарифы менее чем за 6 месяцев.

Как мы уже сообщали, правительство Литвы планировало пересмотреть все налоговые льготы. Предложения президентской службы оценят эксперты, после чего их передадут в парламент.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ