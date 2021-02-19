Инициатива СПЛ – в соответствии с законодательствами ЕС и Литвы

Эта общественная инициатива, реализуемая на добровольной основе, не только соответствует законодательству о защите данных, но и играет важную роль в контексте всеобщей переписи населения 2021 года с точки зрения информирования населения, подчеркивает СПЛ.

Подобные кампании, которые приветствуются и даже поощряются правительствами практически всех стран ЕС, неоднократно проводились традиционными национальными меньшинствами в других странах ЕС: венгерскими национальными меньшинствами в Румынии и Словакии, хорватскими национальными меньшинствами в Боснии и Герцеговине и др.

Инициатива Союза поляков Литвы уже получила международную поддержку в лице Лоранта Винче, члена Европейского парламента, председателя Федерального союза европейских наций, который направил письмо в поддержку СПЛ.

Как отметил В. Урбан, «мы убеждены, что в ближайшие месяцы Союз поляков Литвы успешно реализует инициативу общественной переписи польского населения в Вильнюсском регионе в тесном сотрудничестве с официальными учреждениями нашей страны».

Кроме того, инициаторы акции приглашают литовские неправительственные организации поддержать и продвигать кампанию СПЛ.

Информация «ЛК», литовских СМИ