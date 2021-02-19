Инициатива СПЛ – в соответствии с законодательствами ЕС и Литвы

Союз поляков Литвы (СПЛ) уже месяц, с 13 января 2021 года, активно поддерживает связь как по электронной почте, так и по телефону с Государственной инспекцией по защите данных в целях проведения общественной переписи поляков в Вильнюсском регионе в соответствии с Законом Литовской Республики о правовой защите личных данных и Общих правил защиты данных.
Однако в последнее время в публичном пространстве появилась недостоверная информация, касающаяся инициативы переписи польского населения в Вильнюсском крае.
По словам координатора общественных инициатив СПЛ Вальдемара Урбана, Государственная инспекция по защите данных не запрещает или не может запретить сбор и обработку персональных данных, особенно в отношении гражданского общества и инициатив гражданского общества, но может рекомендовать и помогать общественным организациям в соблюдении основных принципов обработки персональных данных согласно Регламенту Европейского парламента 2016/679 и Совета по защите физических лиц от 27 апреля 2016 г. в отношении обработки персональных данных и о свободном перемещении таких данных.
«Таким образом, очевидно, что общественная инициатива «Общественная перепись населения Вильнюсского края» осуществляется в соответствии со всеми положениями правовых актов Европейского союза и Литвы, регулирующими сферу защиты данных», – говорит В. Урбан.
Эта общественная инициатива, реализуемая на добровольной основе, не только соответствует законодательству о защите данных, но и играет важную роль в контексте всеобщей переписи населения 2021 года с точки зрения информирования населения, подчеркивает СПЛ.
Подобные кампании, которые приветствуются и даже поощряются правительствами практически всех стран ЕС, неоднократно проводились традиционными национальными меньшинствами в других странах ЕС: венгерскими национальными меньшинствами в Румынии и Словакии, хорватскими национальными меньшинствами в Боснии и Герцеговине и др.
Инициатива Союза поляков Литвы уже получила международную поддержку в лице Лоранта Винче, члена Европейского парламента, председателя Федерального союза европейских наций, который направил письмо в поддержку СПЛ.
Как отметил В. Урбан, «мы убеждены, что в ближайшие месяцы Союз поляков Литвы успешно реализует инициативу общественной переписи польского населения в Вильнюсском регионе в тесном сотрудничестве с официальными учреждениями нашей страны».
Кроме того, инициаторы акции приглашают литовские неправительственные организации поддержать и продвигать кампанию СПЛ.
Информация «ЛК», литовских СМИ