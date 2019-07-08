Если руководство в ЛСКЗ переймет С. Сквярнялис, это будет правильный шаг – спикер

Фото BFL/Теодораса Бялюнаса

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Литовский премьер-министр Саулюс Сквярнялис поступил бы правильно, если бы вступил в правящий Литовский союз крестьян и «зеленых» (ЛСКЗ, «аграрии») и возглавил бы его, заявил председатель сейма, «аграрий» Викторас Пранцкетис.

«Я считаю, что это было бы правильное действие», – заявил в понедельник глава парламента журналистам, комментируя рассуждения С. Сквярнялиса о возможности стать членом ЛСКЗ и возможно его председателем.

В. Пранцкетис утверждает, что поддерживает позицию премьера о том, что ЛСКЗ требуются перемены, чтобы партия стала более демократичной. По его словам, основные связанные с этим изменения должны быть связаны с отставкой нынешнего лидера партии Рамунаса Карбаускиса.

В выходные Саулюс Сквярнялис заявил, что выдвинувшая его партия – Литовский союз крестьян и «зеленых» должна измениться, если хочет видеть его своим кандидатом на парламентских выборах в следующем году.

«Хочется, чтобы эта политическая партия (…) была более демократической, основанной на ценностях, на демократических принципах, политической силой, основанной на дискуссиях», – заявил премьер в воскресенье интервью передаче 24/7 телеканала Lietuvos rytas.

Он отметил, что «в такую партию, какой она является сегодня, ему будет трудно вступить».

На парламентских выборах в 2016 году С. Сквярнялис был внесен в список «аграриев» первым номером и назван кандидатом в премьеры, но в партию так и не вступал.

В этом году партия выдвинула премьера на президентских выборах, однако оставшийся третьим С. Сквярнялис не прошел во второй тур выборов.