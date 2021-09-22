Если РЖД повысит тарифы, в Литве могут подорожать китайские товары

«Скорее всего у бизнеса будет большое постковидное «похмелье», когда он поймет, что субсидии закончились, а цены в логистическом секторе катастрофически растут», – сказал он BNS.

«Однако в итоге последним плательщиком этих повысившихся расходов является потребитель товара. Это означало бы, что цена для конечного потребителя на товары, перевозимые через Россию, вырастет», – добавил он.

Руководитель подразделения морского и железнодорожного транспорта компании ACE Томас Янкаусас отмечает, что Россию обойти не удастся. По его словам, для перевозки грузов не хватает как судов, так и контейнеров, а также места в поездах, поэтому клиенты готовы платить за доставку грузов любую цену.

«Россия видит, что в подобной ситуации они могут поднять тарифы – это они и делают. А если везти товары поездом из Китая, то невозможно обойти Россию. Клиентам не из чего выбирать, они будут вести товары за более высокую цену», – сказал он BNS.

Выручка от перевозки грузов составляет около 80% оборота РЖД.