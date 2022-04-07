Есть цель перенести из Клайпеды мемориал советским военным – мэр

Nuotrauka BNS/ Jurgita Andriejauskaite

Городская администрация будет добиваться переноса мемориала советским воинам в Клайпеде, заявил мэр портового города Витаутас Грубляускас, но подчеркнул, что это не будет коротким процессом.

«Вероятно, нет сомнений в том, что мы действительно пойдем по этому пути. (…) Ленин ушел из Клайпеды — и не один, ушла и пушка. Наверное, другим советским символам пора покинуть Клайпеду, а возможно, и всю Литву», — заявил в среду журналистам Грубляускас.

При этом он подчеркнул, что первые шаги должны сделать ответственные органы, которые должны снять ограничения с этих объектов.

«Я инициирую политическую дискуссию здесь, в Клайпеде, кто как это видит», — сказал Грубляускас.

Мэр подчеркнул, что монумент знаменует собой место захоронения 700 человек, и что этот «эмоциональный аспект» нельзя игнорировать.

«Все эти вопросы нужно решать очень ответственно, но, безусловно, без промедления и с достаточной решимостью», — сказал он.

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