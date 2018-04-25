Есть опасения в связи с внедряемой в Каунасе системой видеонаблюдения

Nuotrauka BFL/ Vygintas Skaraitis

Поскольку в общественных местах второго по величине литовского города Каунаса устанавливается система видео-наблюдения Hikvision, есть опасения безопасности данных, сообщила газета Kauno diena.

Ранее отдел журналистских расследований теле-радиокомпании LRT сообщал, что по причине пробелов безопасности от камер этого производителя отказался государственный сектор США. По данным газеты, безопасность камер вызывает вопросы и у жителей Каунаса.

Заместитель Генкомиссара полиции Литвы Эдвардас Шилярис сказал Kauno diena, что беспокойство необоснованно и персональные данные хранятся и будут храниться в на закрытых серверах полиции, кроме того, большинство оборудованных в Каунасе камер фиксируют не лица людей, а движение автомобилей.

Представитель по связям с общественностью компании Telia Lietuva, которая устанавливает камеры в Каунасе, Аудрюс Стасюлайтис сказал в интервью Kauno diena, что поскольку в закупках существует критерий минимальной цены, чаще всего предложить можно лишь продукты китайских производителей.