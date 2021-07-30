Есть результаты вакцинации в Литве, ощущается рост антител – исследование

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Ощутимое воздействие вакцинации от коронавируса демонстрируют производимые антитела – чем они выше, тем сильнее, тем лучше иммунитет, свидетельствует исследование Каунасских клиник.

В целом были исследованы 2239 работников Каунасских клиник, привитые двумя дозами Pfizer.

По предварительным данным, нежелательные реакции во время первых 15 минут после вакцинации испытали 7% исследованных. Как сообщил порталу глава Клиники семейной медицины Леонас Валюс, этот показатель был сходным после обеих доз прививки.

«Преобладали такие симптомы, как слабость, головокружение, боль в месте укола, однако не было замечено тяжелых реакций, угрожающих жизни», – добавил он.

После прививки помощь медиков по причине нежелательных реакций потребовалась 9,5% привитых второй дозой лиц, а после первой дозы помощь потребовалась 4,4% исследованных.

Боль в месте введения вакцины оба раза ощущала сходная часть привитых – около 75%, однако на сильную боль жаловались лишь 4,5% людей. Каждый десятый был нервным и раздражительным.