Есть сигналы, что А. Лукашенко ищет потенциальных мигрантов в других странах – Г. Ландсбергис

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил о сигналах, что режим Александра Лукашенко ищет потенциальных нелегальных мигрантов не только в Ираке, но и в других странах.

«Мы получаем сигналы, но они не однозначные. На прошлой неделе говорилось о дискуссии Лукашенко с Марокко, теперь слышим о Пакистане», — сказал в четверг журналистам министр.

Он отметил, очевидно, что процессы идут, только пока не ясно, насколько они эффективны и какова их цель.

«Является ли это средством политического давления? Очевидно, что они пытаются создать более одного маршрута в Минск», — сказал министр.

«Скорее всего, это или попытка расширять поток мигрантов, что опасно как для Литвы, так и для всего ЕС, или попытка поиска замены иракскому маршруту, если ЕС всё же удастся его закрыть», — добавил он.

Г. Ландсбергис подчеркнул, что необходимо закрыть путь иракцам через Литву в ЕС.

«Линия Ирака очень важна. Если эта линия остается, может быть поощрение и другим — вот, Европа ничего не сделала, эта линия эффективна, можно и другие страны открывать», — отметил Г. Ландсбергис.

15 июля начал действовать указ Александра Лукашенко о безвизовом режиме с 73 странами, которые желают привиться от коронавируса. Без визы они могут находиться в Беларуси не более 5 дней.

В этом году границу из Беларуси в Литву перешло более 4,1 тыс. нелегальных мигрантов. Большинство из них — иракцы. Литва из-за возросшей нелегальной миграции объявила экстремальную ситуацию. Должностные лица страны называют выросшие потоки незаконной миграции гибридной агрессией белорусского режима.