Эстония обустраивает бомбоубежища, Латвия еще оценивает ситуацию

В Эстонии приводят в порядок подвалы домов

Ситуация с убежищами в Эстонии поначалу не сильно отличалась от латвийской. В Эстонии нет метро, которое в Украине успешно служит мега-убежищем в крупных городах. Кроме того, убежища, построенные в советское время, в основном не использовались или были приспособлены для других нужд. Однако теперь эстонцы полны решимости добиться поставленной цели — укрыть от ракет и бомб более половины населения, в основном, конечно, в городах.

Спасательная служба Эстонии уже обозначила 94 общественных убежища на случай военного нападения, где могут укрыться около 50 000 человек, сообщает эстонский портал общественных СМИ err.news.ee. Для достижения поставленной цели – обеспечить убежищами 730 тысяч человек будут приняты законодательные поправки, которые обяжут в случае ремонта превращать подвалы жилых домов в потенциальные убежища.

«До конца апреля жилищным кооперативам будет направлен призыва создавать убежища. Мы надеемся, что этот проект будет финансово поддерживаться в течение десяти лет. Если правительство утвердитт его, это будет стоить около 15 миллионов евро ежегодно. Таким элементарным образом мы можем обеспечить убежищем около 500 000 человек», — сообщил news.err.ee министр внутренних дел Эстонии Леенеметс.

Он указал, что в Финляндии при строительстве новых многоквартирных домов существует обязательное требование по оборудованию убежищ. Кроме того, должен быть создан общенациональный план, согласно которому приспособить к нуждам приютов можно было бы общественные здания. В

Сейчас МВД Эстонии оценивает технические требования к тому или иному помещению, которое будет признано местом убежища. По словам министра, такое место должно быть не только защищено от взрыва, но и снабжено электрогенератором, элементарными санитарными требованиями и вентиляцией.

«[В случае военного нападения] обязательно возникнет потребность в убежище для гражданских лиц. Разве таким убежищем не является по определению подвал? Нет необходимости строить для этих целей отдельное помещение; вместо этого, как и в Финляндии, это может быть многоцелевое пространство, например, подземная автостоянка. Цель — избежать ненужных дополнительных затрат», — пояснил Леенеметс.

Тем временем эстонский архитектор Маргита Мутсо привела err.news.ee конкретный пример того, что на практике означает национальная программа по обеспечению убежищами.

«Только что объявлен тендер на строительство культурного центра в центре Тарту. В его условиях указано, что необходимо построить место, подобное убежищу, например, подвал или автостоянку. Однако никто не задает вопрос, что будет, если однажды это убежище действительно понадобится и где-то 300 человек должны будут укрыться в нем на долгие часы без санузла, воды и даже вентиляции. Эти вопросы не рассматриваются, и я считаю это совершенно неприемлемым», — признает Мутсо.

Латвия на проблему наплевала

«В 2008 году Кабинет министров (во главе с Айгаром Калвитисом – ред.) принял решение, что государство больше не будет заботиться и брать на себя ответственность за убежища. Следовательно, даже те из них, которые были тогда в удовлетворительном состоянии, теперь заброшены. Часть из них перешла самоуправлениям, другая — в частную собственность, часть превратилась в склады, а часть просто закрылась», — описал ситуацию Андрейс Вайварс. Следует отметить, что на момент принятия решения ответственным министром был Марекс Сеглиньш («Народная партия»).

Словом, сейчас даже невозможно ответить, какие и сколько помещений в Латвии можно было бы использовать в качестве укрытий от бомб и ракет, сказал Вайварс. И планов по их созданию пока нет. Глава МВД поручил ответственным лицам собрать необходимую информацию, и план создания убежища будет включен в будущую концепцию гражданской обороны.

Выполнят ли чиновники приказ министра — другой вопрос. Пару месяцев назад замначальника Государственной пожарно-спасательной службы (ГПС) Мартиньш Балтманис поделился с Neatkarīga совершенно оригинальной теорией, что Латвии убежища не нужны.

«Может быть, лучше вкладывать средства в противовоздушную оборону, а не в сооружения гражданской обороны? При отсутствии противовоздушной обороны снаряды падают на дома, которые потом приходится восстанавливать. Если бы была противовоздушная оборона, то на нас не падали бы никакие снаряды. С другой стороны, строительство убежищ обошлось бы в миллионы. Деньги должны быть вложены осмысленно», — сказал высокопоставленный чиновник.