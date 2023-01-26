Эстония обустраивает бомбоубежища, Латвия еще оценивает ситуацию

На этой неделе министр внутренних дел Эстонии Лаури Леенеметс представит правительству амбициозный план строительства бомбоубежищ до 2034 года. Он предусматривает увеличение нынешней вместимости мест убежища на 50 000 человек до 730 000 человек, что составляет более половины населения Эстонии.
Между тем, в Латвии ситуация абсолютно иная — нет специально отведенных мест для убежища, не говоря уже об адекватной инфраструктуре. Как признался Neatkarīgā, советник министра внутренних дел Марса Кучинскаса — Андрейс Вайварс, об это до сих пор никого не заботило, как и гражданская оборона в целом, и сейчас первым шагом станет оценка того, что не так с убежищами, построенными в советское время, и какие существующие конструкции можно приспособить для нужд убежищ. «Это один из приоритетов министра», — сказал Вайварс.
В Эстонии приводят в порядок подвалы домов
Ситуация с убежищами в Эстонии поначалу не сильно отличалась от латвийской. В Эстонии нет метро, которое в Украине успешно служит мега-убежищем в крупных городах. Кроме того, убежища, построенные в советское время, в основном не использовались или были приспособлены для других нужд. Однако теперь эстонцы полны решимости добиться поставленной цели — укрыть от ракет и бомб более половины населения, в основном, конечно, в городах.
Спасательная служба Эстонии уже обозначила 94 общественных убежища на случай военного нападения, где могут укрыться около 50 000 человек, сообщает эстонский портал общественных СМИ err.news.ee. Для достижения поставленной цели – обеспечить убежищами 730 тысяч человек будут приняты законодательные поправки, которые обяжут в случае ремонта превращать подвалы жилых домов в потенциальные убежища.
«До конца апреля жилищным кооперативам будет направлен призыва создавать убежища. Мы надеемся, что этот проект будет финансово поддерживаться в течение десяти лет. Если правительство утвердитт его, это будет стоить около 15 миллионов евро ежегодно. Таким элементарным образом мы можем обеспечить убежищем около 500 000 человек», — сообщил news.err.ee министр внутренних дел Эстонии Леенеметс.
Он указал, что в Финляндии при строительстве новых многоквартирных домов существует обязательное требование по оборудованию убежищ. Кроме того, должен быть создан общенациональный план, согласно которому приспособить к нуждам приютов можно было бы общественные здания. В
Сейчас МВД Эстонии оценивает технические требования к тому или иному помещению, которое будет признано местом убежища. По словам министра, такое место должно быть не только защищено от взрыва, но и снабжено электрогенератором, элементарными санитарными требованиями и вентиляцией.
«[В случае военного нападения] обязательно возникнет потребность в убежище для гражданских лиц. Разве таким убежищем не является по определению подвал? Нет необходимости строить для этих целей отдельное помещение; вместо этого, как и в Финляндии, это может быть многоцелевое пространство, например, подземная автостоянка. Цель — избежать ненужных дополнительных затрат», — пояснил Леенеметс.
Тем временем эстонский архитектор Маргита Мутсо привела err.news.ee конкретный пример того, что на практике означает национальная программа по обеспечению убежищами.
«Только что объявлен тендер на строительство культурного центра в центре Тарту. В его условиях указано, что необходимо построить место, подобное убежищу, например, подвал или автостоянку. Однако никто не задает вопрос, что будет, если однажды это убежище действительно понадобится и где-то 300 человек должны будут укрыться в нем на долгие часы без санузла, воды и даже вентиляции. Эти вопросы не рассматриваются, и я считаю это совершенно неприемлемым», — признает Мутсо.
Латвия на проблему наплевала
«В 2008 году Кабинет министров (во главе с Айгаром Калвитисом – ред.) принял решение, что государство больше не будет заботиться и брать на себя ответственность за убежища. Следовательно, даже те из них, которые были тогда в удовлетворительном состоянии, теперь заброшены. Часть из них перешла самоуправлениям, другая — в частную собственность, часть превратилась в склады, а часть просто закрылась», — описал ситуацию Андрейс Вайварс. Следует отметить, что на момент принятия решения ответственным министром был Марекс Сеглиньш («Народная партия»).
Словом, сейчас даже невозможно ответить, какие и сколько помещений в Латвии можно было бы использовать в качестве укрытий от бомб и ракет, сказал Вайварс. И планов по их созданию пока нет. Глава МВД поручил ответственным лицам собрать необходимую информацию, и план создания убежища будет включен в будущую концепцию гражданской обороны.
Выполнят ли чиновники приказ министра — другой вопрос. Пару месяцев назад замначальника Государственной пожарно-спасательной службы (ГПС) Мартиньш Балтманис поделился с Neatkarīga совершенно оригинальной теорией, что Латвии убежища не нужны.
«Может быть, лучше вкладывать средства в противовоздушную оборону, а не в сооружения гражданской обороны? При отсутствии противовоздушной обороны снаряды падают на дома, которые потом приходится восстанавливать. Если бы была противовоздушная оборона, то на нас не падали бы никакие снаряды. С другой стороны, строительство убежищ обошлось бы в миллионы. Деньги должны быть вложены осмысленно», — сказал высокопоставленный чиновник.