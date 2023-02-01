Проверки на дорогах

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Служба дорожной полиции Литвы сообщает, что в феврале в целях обеспечения безопасности дорожного движения сотрудники полиции будут проводить на дорогах страны следующие профилактические мероприятия (рейды).

1-2 февраля

— контроль использования обязательных средств безопасности (ремни безопасности, шлемы, специальные детские сиденья (системы крепления)).

5-7 февраля

— проверка трезвости водителей транспортных средств (в том числе велосипедистов), контроль того, не находятся ли они под воздействием наркотиков или других психоактивных веществ.

9-11 февраля и 27-28 февраля

— сотрудники полиции будут проверять, останавливаются ли водители перед пешеходным переходом, как того требуют Правила дорожного движения.

13-19 февраля

— управление грузовиками и автобусами (Operation Truck & Bus). Эта превентивная мера, инициированная Европейской сетью дорожной полиции (ROADPOL), будет осуществляться силами дорожной полиции многих европейских стран.

21-24 февраля

— контроль опасного и хулиганского вождения, маневрирования, обгона в тех местах, где это запрещено, проезда перекрестков, соблюдения сигналов светофора.

– контроль действий водителей, не связанных с вождением (использование мобильных средств связи и т.п.).

Следует отметить, что главные комиссариаты полиции уездов могут организовывать и другие дополнительные профилактические мероприятия на подведомственных им территориях.

За первый месяц текущего года (январь) сотрудниками полиции выявлено более 62,8 тыс. нарушений правил дорожного движения на дорогах страны, в том числе 654 пьяных водителей автотранспорта (у 40% из них выявлено содержание алкоголя в крови более 1,51 промилле).