В Беларуси разрешили вывозить в Латвию и Литву продукты сверх установленных норм

Исполнительный комитет Витебской области Беларуси разрешил до конца года вывозить в Латвию и Литву для личного потребления продукты питания сверх норм, установленных для перемещения за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Соответствующее решение регионального органа власти опубликовано во вторник на Национальном правовом интернет-портале Беларуси.

Принятое в апреле 2022 года белорусским Совмином «в целях стабилизации ситуации на потребительском рынке и обеспечения национальной продовольственной безопасности» постановление «О мерах по защите внутреннего рынка» устанавливает запрет на вывоз из страны отдельных видов продовольственных товаров. В частности, вывозить за пределы ЕАЭС запрещается более 2 кг пшеничной муки, более 1 кг гречневой, рисовой, манной и овсяной круп, более килограмма макаронных изделий, соли и сахара, более 1 л растительного масла, более трех банок мясных, молочных и рыбных консервов, за исключением консервов для детского питания. При этом ограничения не распространяются на продукты, приобретенные в магазинах беспошлинной торговли в пунктах пропуска через границу, а также «в иных местах и (или) случаях, определенных облисполкомами».

Александр Лукашенко 21 декабря 2022 года поддержал предложение Совмина и МИД страны о продлении на 2023 год безвизового режима въезда в республику для жителей Латвии, Литвы и Польши. Первоначально такой порядок въезда вводился для жителей Литвы и Латвии на период с 15 апреля по 15 мая 2022 года, затем было принято решение продлить до конца года такой порядок для жителей этих стран и Польши.

По состоянию на конец января правом безвизового въезда в Беларусь воспользовались более 418 тыс. жителей трех стран Евросоюза.