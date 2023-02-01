Ryanair сокращает количество рейсов из Вильнюса

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Ирландский лоукостер Ryanair объявил, что с начала предстоящего летнего сезона больше не будет летать по двум маршрутам и будет летать реже по 11 маршрутам — общая частота существующих и запланированных рейсов уменьшится на 30%, пишет madeinvilnius.lt.

Так компания отреагировала на решение Вильнюсского аэропорта повысить с января налоги на 28%.

Согласно отчету Ryanair, рейсы из Вильнюса стали более дорогими и менее конкурентоспособными по сравнению со многими другими аэропортами Европейского Союза, которые снижают цены, чтобы восстановить трафик, потерянный во время пандемии, или замораживают сборы, чтобы стимулировать рост пассажиров.

С конца марта компания отменяет два рейса из Вильнюса в британские аэропорты Бирмингема и Лидса/Брэдфорда, а также будет реже летать в Афины, Берлин, Биллунд (Дания), Корфу (Греция), Дублин, Франкфурт, Гданьск, лондонский аэропорт Станстед, Милан, Венецию и Вену. Некоторые из них в настоящее время не реализуются — их планировалось запустить с началом летнего сезона или позже.