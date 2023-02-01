12 марта в Вильнюсе состоится Благотворительный концерт легендарной группы «TequilaJazz»!

Редкое сочетание, когда Артист/Музыкант сочетает в себе и талант, и порядочность, и светлый ум! Вы знаете, такие примеры?!

В данном случае мы представляем уникальный концерт группы и ее лидера, который на все 100 % сочетает все 3 упомянутых критерия. Итак, в Вильнюсе состоится концерт культовой группы «TequilaJazz» и ее лидера Евгения Федорова. Концерт Единственный, бескомпромиссный, и, разумеется, средства, полученные с прибыли, пойдут в один из основных фондов Литвы, занимающихся сбором средств для помощи Украины.

12 марта (воскресенье), начало в 18:00 на сцене столичного клуба «Legendos» (Kalvarijų g. 85)!

Знаменитый музыкальный критик Артемий Троицкий назвал ТекиллуДжазз — как лучшую группу альтернативного рока, а Евгения Федорова определил, как Прекрасного Музыканта, и Человека!

Творчество Е. Федорова сотоварищи — это очень необычная, нетривиальная, наполненная до краев энергии музыка, сочным и эффектным образом сочетающая, казалось бы, несочетаемые стили и направления: хардкор, северный фолк, питерскую романтику, новый джаз, новую волну, обогащенная интересными, образными, языческо-буддистскими образами.

Мы на этот концерт ждем всех людей доброй воли, организаторы заказывают звук и свет международного уровня, и, вообще, постараются сделать, чтобы данное выступление осталось в нашей памяти светлым, прекрасным праздником! Поторопитесь, количество билетов на концерт ограничено!

Билеты на Единственный концерт культовой группы «TequilaJazz» продаются во всех кассах Bilietai.lt!

Любая информация по сотрудничеству, по концерту meet&greet, ужин после концерта, и, заявкам на билеты по телефонам: +370 677 00699, +37064536403, +370 61801331, +370 671 76502