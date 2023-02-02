В Вильнюсе создали платформу открытых уроков, превратив столицу в одну большую школу

Фото vilnius.lt

Вильнюс переносит обучение из закрытых аудиторий в открытые городские пространства – площади, улицы, музеи, компании. Цель официально представленного сегодня проекта «Вильнюс — это школа» — перенести не менее 10% уроков в городские пространства. С этой идеей Вильнюс обошел 600 городов мира и выиграл миллион долларов в конкурсе мэров фонда «Bloomberg Philanthropies» в прошлом году.

Проект www.vilniusyramokykla.lt будет работать как «Airbnb» или «Netflix», только он будет посвящен урокам — каждый учитель сможет создать и загрузить свой собственный урок или выбрать из накопленных уроков в разных районах города.

«Город превращается в одну большую школу — это звучит невероятно, но с этим проектом это новая реальность обучения в Вильнюсе. За свою 700-летнюю историю Вильнюс закодировал в себе пласты информации — история может происходить на улице Вокечю, математика — вычисление площади старого собора на Соборной площади, природа — в любом вильнюсском парке, экономика — даже в автобус или в какой-то компании. С помощью учителей эти неисчерпаемые ресурсы города становятся частью интересного и увлекательного обучения — благодаря тем, кто уже присоединился, мы с нетерпением ждем вашего вклада», — говорит мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.

По его словам, у этой идеи есть огромный потенциал для распространения не только на другие города Литвы, но и на зарубежные страны — проект находится под пристальным наблюдением менеджеров фонда «Bloomberg Philanthropies».

По словам вице-мэра Вильнюса Томаса Гулбинаса, проект прошел путь от победившей идеи до работающей платформы ровно за год. «Мы создавали прототип и протестировали его на реальных учителях и учениках, учли их замечания. Увлекательно то, что проект выходит за рамки школы, но и позволяет расширить образовательную программу – мы приглашаем к участию в проекте социально ответственные компании – ваше дело может стать самым интересным уроком, например, для семиклассника», – говорит Т. Гулбинас.

По его словам, к проекту уже присоединились несколько компаний, учреждений или музеев: Ovoko, министерство национальной обороны Литовской Республики, Литовский Красный Крест, Литовские железные дороги, музей денег Банка Литвы, Civinity, государственное агентство данных, музей усадьбы Маркучяй, кино- и медиа-пространство «Планета». В ближайшее время это обещают сделать ещё несколько десятков компаний и учреждений. Среди них Лукишская тюрьма, где был представлен проект.

На данный момент на платформу vilniusyramokykla.lt уже загружено 112 уроков, большинство из которых созданы вильнюсскими учителями.

«Обучение вне школы — это не экскурсия — это те самые уроки, которые помогают углублять знания и применять их в реальной жизни. Поэтому в этой «городской библиотеке» уроков все уроки мы создавали вместе с учителями с учетом образовательных программ. В ходе проекта мы также включим учителей в целевое обучение и обеспечим их необходимыми инструментами», — говорит Уне Каунайте, директор центра образовательного прогресса «Edu Vilnius», который реализует проект.

Вильнюсское городское самоуправление поставило перед собой цель, чтобы благодаря этому проекту в течение следующих трех лет десятая часть уроков проходила вне стен школьного здания – в парках, на улицах, в музеях, на предприятиях, в лабораториях и везде, где происходит реальная жизнь. Несмотря на то, что платформа содержит уроки, адаптированные к образовательной программе, любознательные родители, желающие провести в городе значимые мероприятия, могут использовать их со своими детьми — вам нужно только выбрать желаемый урок на сайте www.vilniusyramokykla.lt.

Реализация проекта финансируется благотворительным фондом «Bloomberg Philanthropies Foundation» бывшего мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга и муниципалитетом Вильнюса.