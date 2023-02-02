И. Шимоните: в школах польский язык как второй иностранный мог бы заменить русский

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Общеобразовательные школы Литвы, преподавание в которых ведется не на русском языке и учащиеся, которые по собственному усмотрению выбирают для изучения второй иностранный язык, могли бы шире предлагать выбор в пользу польского языка вместо русского. Об этом в среду в эфире радиостанции Znad Wilii заявила премьер-министр Ингрида Шимоните.

«Считаю такой выбор очень хорошим. Надеюсь на то, что вторым иностранным учащимися будет выбираться не русский язык, а польский», — сказала она.

По ее словам, общеобразовательные школы должны расширить предложение по изучению второго иностранного языка, но в настоящее время наблюдается нехватка учителей, которые могут преподавать другие языки. «В школах, за работу которых отвечает государство, у детей должен быть лучший выбор, чем русский язык», — утверждала глава правительства.

При этом категорически против русского языка она не настроена. «Русский язык я выучила во дворе, играя с другими детьми. Мне в жизни его знание пригодилось», — сказала Шимоните.

Напомним, число постоянно проживающих в Литве русских составляет 5% от общего числа населения, поляков — 6,5%, белорусов — 1,2%.