В феврале в Вильнюс возвращается проект «SU-MENĖK»

Фото vilnius.lt/Саулюса Жюры

Начало 2023 года знаменует собой не только 700-летие Вильнюса, но и организованную столичным самоуправлением инициативу выходного дня «SU-MENĖK». В этом году проект возвращается еще более расширенным, приветствуя участников лозунгом «Расширьте свой кругозор с помощью современного искусства».

С 3 февраля вильнюсцы и гости города каждые выходные месяца приглашаются в путешествие по галереям и музеям города Вильнюса по специальному и бесплатному маршруту общественного транспорта «SU-MENĖK».

В этом году маршрут «SU-MENĖK» пополнился 10 участниками. Как и в прошлом году, галереи и музеи, участвующие в инициативе, подготовили различные образовательные мероприятия, экскурсии и встречи с авторами.Мнроприятия приглашают посетить бесплатно или по специальной цене. Помимо возможности посетить культурные пространства, специальный маршрут «SU-MENĖK» будет останавливаться на остановках, позволяющих познакомиться с искусством не только в помещении, но и на открытых пространствах города.

Традиционно у посетителей галерей и музеев будет возможность собрать отметки о том, сколько заведений они посетили, кроме того, посетившие более 20 галерей и музеев могут претендовать на получение призов.

Бесплатный автобус пригласит вас посетить Национальную художественную галерею, галерею, W/ творческую мастерскую Витаутаса Томашевичюса, музей прикладного искусства и дизайна, Lewben Art Foundation, галерею Видмантаса Мартикониса «Autoportretas», галереи VDA «Laukospo», «5 malūnai» и «Akademija», галереи «GODÒ», «The Rooster Gallery», Центр визуальных искусств Йонаса Мекаса, галерея Кристины Норвилайте, «Užupis Menų Incubatoriu», «AP Gallery», «Tumo Gallery», Литовский центр знаний «Tartle», улица Литерату, дом-музей Марии и Юргиса Шлапеляй, Вильнюсский центр графического искусства, музей поместья Маркучяй, культурный комплекс «SODAS 2123», дом-музей Казиса Варнелиса, текстильная галерея VDA «Artifex», «Open Gallery», музей МО, сад скульптур музея МО, художественная галерея VVJ, Литовский музей театра, музыки и кино, художественный музей дворца Радзивилов, галерея Паменкальнис, художественный музей и галерея Витаутаса Касюлиса в «Menų tiltas», «The Room», «Editorial», «Arka», «terra recognita», «Kunstkamera», «Meno niša», «Vartai», «(AV17)».

Подробная информация на www.sumenek.lt

Информацию о маршруте «SU-MENĖK» можно найти на сайте www.stops.lt.