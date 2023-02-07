«Кровь»- леденящий душу фильм ужасов

10 февраля на экраны кинотеатров выходит фильм ужасов «Кровь» — идеальная пища для тех, кто ищет что-то жуткое, запоминающееся и… леденящее кровь. В главной роли снялась голливудская актриса Мишель Монаган.

После болезненного развода медсестра Джесси (Мишель Монаган) вместе со своей дочерью Тайлер (Скайлар Морган Джонс) и маленьким сыном Оуэном (Финлей Войтак-Хиссонг) переезжают в уединенный и старый фермерский дом в деревне. Мирное начало новой жизни вскоре оборачивается ужасной трагедией. Лучший друг Оуэна, пес Пиппен, таинственно исчезает в близлежащем болоте. Вернувшись домой через несколько дней, окровавленный Пиппен совсем не похож на близкого друга семьи, — агрессивный и злой он нападает на Оуена.

Очутившийся в реанимации из-за резкого ухудшения, Оуен борется за свою жизнь. Несмотря на то, что анализы не показывают ничего плохого, состояние мальчика ухудшается. Джесси вынуждена наблюдать, как ее когда-то шустрый ребенок угасает на ее глазах. Врачи подозревают, что ребенок был укушен собакой и чем-то заражен. Но после того, как в больнице Оуэн случайно выпивает целый пакет крови для переливания, он начинает быстро поправляться, однако его поведение становится смертельно опасным. Вскоре Джесси понимает, что у ее сына очень странное пристрастие. Свежая человеческая кровь — единственное лекарство, которое может поддерживать его жизнь. Постоянные поиски крови превращаются в отчаянную борьбу за жизнь ее ненасытного сына. По мере того как у Оуэна усиливается жажда крови, Джесс одолевают страх и отчаяние… Отчаявшаяся мать готова на все, чтобы спасти своего ребенка…

Почувствуйте настоящий вкус теплой крови в леденящем душу фильме ужасов «Кровь», который выходит в кинотеатрах с 10 февраля.

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