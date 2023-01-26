Юбилейный фестиваль «Палангская корюшка»: будет весело и очень вкусно!

По словам Н. Стасюлиса, за двадцать лет организации праздника появились традиционные развлечения, которые гости Праздника корюшки очень полюбили, и без которых уже не представляют этот праздник. «Я говорю не только о корюшке, приготовленной различными способами и представленной прямо под открытым небом, на улице Й. Басанавичаус, но и о предлагаемых гостям интересных конкурсах, не требующих предварительной подготовки. Среди таких развлечений – и знаменитые соревнования по ловле корюшки, проводимые на морском мосту, и чемпионат по поеданию корюшки, и соревнования по держанию якоря, и другие развлечения», – рассказал организатор фестиваля.

Множество развлечений

Организаторы праздника предложат еще больше интересных занятий – семьи смогут погрузиться в этнографические развлечения, как и каждый год, любопытных будут привлекать Ремесленный двор, двор Жемайтского кастиниса и двор куршской ухи из корюшки, а в сквере Юрате и Каститиса свое умение и мастерство продемонстрируют участники кулинарного турнира. Несомненно, большое внимание любопытных привлечет и знаменитое плавание моржей.

Помимо уже упомянутых аттракционов, во время праздника «Палангская корюшка» будет звучать веселая музыка, а желающие смогут поучаствовать в вихре танца. Гостей Праздника корюшки ждет праздничный концерт «20 Поцелуев корюшки», во время которого, помимо других исполнителей, мы увидим на сцене ансамбль «Jonis», группу «Kitava» и Юргу Шедуйките.

Новинки праздника

Однако традиционными развлечениями дело не ограничится – чтобы удивить гостей, организаторы каждый год предлагают и новинки. Помимо рыболовных развлечений во время фестиваля «Палангская корюшка» курорт также отметит очень важный юбилей – в этом году Паланга отмечает свое 770-летие. Это найдет отражение в культурной программе фестиваля.

Акцентируя внимание на исторических событиях, организаторы фестиваля не забудут и о сегодняшних реалиях – внимание, конечное же, будет уделено и страдающей от войны Украине. «На юбилейном, двадцатом Празднике корюшки мы будем стремиться к новому рекорду Литвы – «Самая большая паэлья из рыбы и морепродуктов». А зарегистрировав его, мы пригласим всех желающих отведать это рекордное блюдо, а заодно и присоединиться с пожертвованиями в помощь Украине», – сказал Н. Стасюлис.

Особая ярмарка

Какой же праздник без ярмарки? Она просто необходима для того, чтобы развлекающиеся могли не только сами насладиться деликатесами, предлагаемыми торговцами, но и позаботиться о гостинцах для своих родных или друзей, которые остались дома. Свои изделия и продукцию предложит рекордное количество мастеров.

Праздничная газета

Когда программа фестиваля такая насыщенная, у многих возникает вопрос – как везде успеть и все попробовать? Не стоит волноваться, организаторы фестиваля спешат на помощь – своего рода путеводителем станет выпущенная специально к этому юбилейному фестивалю «Палангская корюшка» газета «20 поцелуев корюшки».

Газета представит подробную программу мероприятий Праздника корюшки, и напомнит о начале зарождения этого фестиваля, первых шагах организаторов и основных событиях. Внимание будет также уделено 770-летию Паланги. Порадует отдыхающих и тот факт, что в газете будут опубликованы хорошие, проверенные рецепты, как интересно и вкусно приготовить свежую корюшку.

Самое главное – корюшка

Поэтому, какие бы различные увеселения и развлечения ни предлагали гостям «Палангской корюшки» организаторы фестиваля, самым главным на этом рыболовном празднике была и останется корюшка – приготовленная различными способами, ее предложат гостям праздника лучшие повара курортных кафе и ресторанов, а рыбаки пригласят купить свежую, только из сетей, корюшку. Будут проводиться различные конкурсы и развлечения, связанные с корюшкой, а участники ярмарки предложат приобрести «корюшковые» сувениры, каких ни на одном другом празднике не получите.

Во время праздника желающих написать свои пожелания ждут на улице Витауто, где будет находиться внушительных размеров Великая корюшка, созданная деятелем народного искусства Линасом Жулкаусом. В субботу вечером состоится театрализованные проводы Великой корюшки вместе с рыцарями Ордена корюшки и группой ударных инструментов, а также мистерия сожжения Великой корюшки «Морской дух» вместе с факирами на берегу моря, у Палангского моста.

Паланга ждет всех на фестивале «Палангская корюшка» 10–12 февраля. Будет весело, незабываемо и очень вкусно!