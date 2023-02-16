Вильнюс отмечает 16 февраля

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Вильнюс приглашает отпраздновать 105-летие восстановления Литовского государства. Традиционные мероприятия в этом году дополнит беседа с Йонасом Басанавичюсом – памятник скульптора Гедиминаса Пекурса, установленный перед Литовской национальной филармонией, станет 24-й скульптурой проекта МО, предложит неожиданный и творческий способ знакомства с историей.

9:00 На кладбище Расу будут чествовать тех, кто подписал Акт о независимости Литвы.

10:00 Начнется молодежное шествие «Литовская государственная дорога» — многотысячная толпа школьников и студентов со всей Литвы пройдёт маршем с триколорами и национальными атрибутами.

В полдень на площади Симона Даукантаса будут подняты флаги трех стран Балтии.

13:00 Вильнюсцы и гости города приглашаются встретиться у памятника Йонасу Басанавичюсу и услышать, что инициатор национального единства сказал бы вильнюсцам и гостям Вильнюсе. Говорящий памятник Йонасу Басанавичюсу станет 24-й частью проекта «Вильнюсская говорящая скульптура» Музея МО.

Торжественное открытие состоится на площади перед Литовской национальной филармонией, ул. Аушрос Варту, 5. В мероприятии примут участие мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс и представители команды МО.

18:00 На проспекте Гедиминаса зажгут традиционные костры свободы. Будет зажжено 16 символических костров, прозвучат песни в исполнении фольклорных ансамблей.

Во время проведения мероприятий будут действовать временные ограничения движения. Кроме того, в этот день жители Вильнюса и гости города смогут бесплатно передвигаться по городу на общественном транспорте. Автобусы и троллейбусы будут курсировать по регулярным маршрутам, будет действовать график движения только в выходные и праздничные дни.