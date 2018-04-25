Эстония объявила о начале экономического кризиса

Эстония уже вошла в фазу нового экономического кризиса, вопрос лишь в том, насколько удастся свести к минимуму его последствия, заявил министр финансов страны Мартин Хельме.
Это самое резкое падение с 2008 года, и последствия эпидемии Covid-19 и спровоцированной Саудовской Аравией войны цен на сырую нефть не замедлят проявиться, признал он.
«Балансы предприятий резко сократятся, а банки начнут отзывать кредиты или требовать дополнительное обеспечение. Предприятия, которые финансируют себя выпуском облигаций, больше не смогут это делать», — цитирует заявление Хельме на ETV общественный интернет-ресурс ERR.
По оценке министра, экономический кризис уже наступил, и вопрос теперь — как свести к минимуму его последствия и найти возможности извлечь из него какую-то пользу. Однако планирование наперед практически невозможно из-за непредсказуемо меняющейся ситуации. Невозможно прогнозировать даже, что будет через две недели или пару месяцев, считает политик. Западные страны сейчас в значительно более сложной ситуации, чем во время кризиса 2008 года.
«Как у мировой, так и европейской экономики долговая нагрузка выше, чем десять лет назад. Безработица больше. Конкурентоспособность хуже, чем до кризиса 2008 года. Говорили, что будет плавное падение. Теперь вместо этого пузырь оглушительно лопнул», — говорит он.
Хельме заявил, что Эстония не только не намерена в этой связи урезать бюджетные расходы, но минфин допускает даже возможность увеличения бюджетного дефицита. А для поддержки предприятий и населения — временно снизить какие-то налоги.
«Мы явно находимся в фазе рецессии, и в этой фазе самое худшее, что можно сделать — это усилить этот спад. Ведь очень большая часть экономики вращается вокруг государственных инвестиций и заработной платы в государственном секторе. Если мы пойдем по этому пути (сокращения бюджетных издержек) — мы можем только усилить спад, на что мы, конечно, не можем пойти», — считает политик.
Министр также прогнозирует, что падение цен на нефть будет временным, и цены вернутся к уровню 60-65 долларов за баррель максимум в течение полугода. Тем не менее, государство поддержит сланцевый сектор. Если потребуется, предприятию Eesti Energia будет оказана и государственная помощь, подчеркнул он.
По словам министра, важно оказать помощь и другим предприятиям, а также предотвратить рост безработицы и замораживание кредитов банками.freecity.lv
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