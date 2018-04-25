Эстония объявила о начале экономического кризиса

Фото Мартин Хельме/youtube.com

Эстония уже вошла в фазу нового экономического кризиса, вопрос лишь в том, насколько удастся свести к минимуму его последствия, заявил министр финансов страны Мартин Хельме.

Это самое резкое падение с 2008 года, и последствия эпидемии Covid-19 и спровоцированной Саудовской Аравией войны цен на сырую нефть не замедлят проявиться, признал он.

«Балансы предприятий резко сократятся, а банки начнут отзывать кредиты или требовать дополнительное обеспечение. Предприятия, которые финансируют себя выпуском облигаций, больше не смогут это делать», — цитирует заявление Хельме на ETV общественный интернет-ресурс ERR.

По оценке министра, экономический кризис уже наступил, и вопрос теперь — как свести к минимуму его последствия и найти возможности извлечь из него какую-то пользу. Однако планирование наперед практически невозможно из-за непредсказуемо меняющейся ситуации. Невозможно прогнозировать даже, что будет через две недели или пару месяцев, считает политик. Западные страны сейчас в значительно более сложной ситуации, чем во время кризиса 2008 года.