Страны Балтии будут координировать действия в борьбе с коронавирусом

Фото BFL/ Ирмантаса Гялунаса

Балтийские страны будут координировать действия в борьбе с угрозой коронавируса – они будут обмениваться информацией о путешествующих в зоны риска, эпидемиологической ситуации, мерах, которые принимают страны, сообщило в четверг литовское Министерство здравоохранения.

В соглашении по пандемии нового коронавируса (COVID-19), подписанном министрами здравоохранения Латвии, Литвы и Эстонии, Балтийские страны выражают солидарность и обещают взаимную помощь в реагировании и борьбе с возникающими угрозами.

Планируется обмениваться информацией о путешествующих, возвращающихся из зон риска, или едущих в них, а также обмен медицинской, эпидемиологической информацией, оперативное извещение о принятых мерах, обмен информацией, предоставляемой общественности.

В плане намечается «обеспечить слаженное и надежное международное передвижение с необходимыми мерами предосторожности», одновременно акцентируется, что возможный контроль за путешествующими на внутренних границах может основываться на реальных угрозах общественному здоровью и тесно согласуется с соседними государствами.