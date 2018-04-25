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Страны Балтии будут координировать действия в борьбе с коронавирусом

Фото BFL/ Ирмантаса Гялунаса

Балтийские страны будут координировать действия в борьбе с угрозой коронавируса – они будут обмениваться информацией о путешествующих в зоны риска, эпидемиологической ситуации, мерах, которые принимают страны, сообщило в четверг литовское Министерство здравоохранения. 

В соглашении по пандемии нового коронавируса  (COVID-19), подписанном министрами здравоохранения Латвии, Литвы и Эстонии, Балтийские страны выражают солидарность и обещают взаимную помощь в реагировании и борьбе с возникающими угрозами. 

Планируется обмениваться информацией о путешествующих, возвращающихся из зон риска, или едущих в них, а также обмен медицинской, эпидемиологической информацией, оперативное извещение о принятых мерах, обмен информацией, предоставляемой общественности. 

В плане намечается «обеспечить слаженное и надежное международное передвижение с необходимыми мерами предосторожности», одновременно акцентируется, что возможный контроль за путешествующими на внутренних границах может основываться на реальных угрозах общественному здоровью и тесно согласуется с соседними государствами. 

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Министры также обсудили регулярный обмен видео-звонками экспертов и на уровне министров. 

В мире активно растет число заболеваний COVID-19, в Литве до сих пор зарегистрированы три случая коронавируса, в Эстонии — 16, в Латвии – девять жителей.

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