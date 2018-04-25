Эстония отказывается пропускать российские корабли и самолеты

МИД РФ выразил «крайнее недоумение» в отношении действий Эстонии, руководство которой отказало российскому судну «Академик Примаков» в заходе в территориальные воды Эстонии. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, слова которой приводит РИА «Новости».

По словам Захаровой, такое решение Таллина «вызывает крайнее недоумение», поскольку в этом году «Академик Примаков» дважды получал необходимые разрешения с эстонской стороны. «На этот раз ответили отказом, причем без объяснения причин», — сказала Захарова.

По данным МИД, за последнее время это третий случай, когда Таллин отказывается пропускать российские самолеты и суда. Так, в начале октября Таллин запретил самолету с российским вице-премьером на борту лететь над территорией Эстонии: имя зампреда Захарова не уточнила. В апреле Таллин не пропустил в свои воды российское учебное судно «Седов». Парусник совершал плановый заход в Эстонию и должен был оказаться там 13-14 апреля.