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С 2022 года в Ирландии будет запущена новая пенсионная схема

Трудящие Ирландии в возрасте от 23 до 60 лет и зарабатывающие более €20000 будут принудительно зачислены в пенсионную накопительную схему.

Правительство Ирландии считает, что только 35% работников частного сектора откладывают деньги на частную пенсию, и новая система автоматического зачисления поможет работникам начать формировать пенсию.

Любой, кто еще не обзавелся частной пенсионной программой будет автоматически добавлен в государственную программу.
В соответствии с предложением правительства, с 2022 часть средств в накопительную пенсию будут вносить работодатели, а часть государство.

Однако, вклад государства еще не определен. Каждый трудящийся, должен оставаться участником схемы как минимум шесть месяцев. Минимальный взнос будет составлять 1,5% от размера годовой зарплаты и каждые три года взнос будет увеличиваться на 1,5%. Максимальный взнос в накопительную пенсию –  6%.

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Министр социального обеспечения Регина Доэрти заявила: «Я хочу обеспечить, пенсионеров завтрашнего дня – всех, кто сегодня работает, – не просто достаточной пенсией, но возможностью жить на пенсии комфортно»

Для работы с накопительной пенсионной системой будет создан орган под названием Central Processing Authority, который будет выбирать провайдеров, занимающихся размещением пенсионных средств.

Пока не ясно, станет ли принудительный дополнительный взнос замене текущего социального платежа PRSI труженикам придётся дополнительно отчислять от 1.5 до 6% от своей зарплаты в пенсионные фонды.

russianireland.com

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