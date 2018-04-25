С 2022 года в Ирландии будет запущена новая пенсионная схема

Трудящие Ирландии в возрасте от 23 до 60 лет и зарабатывающие более €20000 будут принудительно зачислены в пенсионную накопительную схему.

Правительство Ирландии считает, что только 35% работников частного сектора откладывают деньги на частную пенсию, и новая система автоматического зачисления поможет работникам начать формировать пенсию.

Любой, кто еще не обзавелся частной пенсионной программой будет автоматически добавлен в государственную программу.

В соответствии с предложением правительства, с 2022 часть средств в накопительную пенсию будут вносить работодатели, а часть государство.

Однако, вклад государства еще не определен. Каждый трудящийся, должен оставаться участником схемы как минимум шесть месяцев. Минимальный взнос будет составлять 1,5% от размера годовой зарплаты и каждые три года взнос будет увеличиваться на 1,5%. Максимальный взнос в накопительную пенсию – 6%.