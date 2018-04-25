Л. Пярнавас намерен работать полицейским атташе в Соединенном Королевстве

Премьер-министр Саулюс Сквернялис ранее упоминал, что, завершив работу на посту главы полиции Литвы, Л. Пернавас может стать атташе в Соединенном Королевстве.

Ранее в этом году СМИ сообщали, что с января по май этого года Л. Пернавас интенсивно изучал английский язык.

Срок полномочий Генкомиссара полиции истекает 11 ноября.

Правительство пока не сообщило, кто сменит на этом посту Л. Пернаваса. Одним из кандидатов называли нынешнего главу погранчиников Ренатаса Пожелу.

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