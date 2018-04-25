  • Началась подписка на 2020 год!
default image
Л. Пярнавас намерен работать полицейским атташе в Соединенном Королевстве

Подробнее...
default image
С 2022 года в Ирландии будет запущена новая пенсионная схема

Подробнее...
default image
Эстония отказывается пропускать российские корабли и самолеты

Подробнее...
default image
Г.Науседа призывает Финляндию внести вклад в обеспечение безопасности БелАЭС

Подробнее...
default image
4 ноября в Вильнюсе и Варене побиты тепловые рекорды

Подробнее...
default image
Президент Финляндии поддерживает диалог стран ЕС с Россией

Подробнее...
default image
Комитет Сейма не определился с повышением пенсий

Подробнее...
default image
Суд ЕС подтвердил нарушение норм Польшей в ходе судебной реформы

Подробнее...
default image
Техосмотр автомобилей в Литве может стать дороже

Подробнее...
default image
В 2020 году в Латвии ожидается повышение налогов

Подробнее...
default image
Бывшая тюрьма становится площадкой для съёмок иностранных кинематографистов

Подробнее...
default image
С.Сквярнялис: поминального обеда не будет!

Подробнее...
default image
В.Титов лишился мандата члена Клайпедского городского совета

Подробнее...
default image
Ким Чен Ын намерен встретиться с Трампом до конца года

Подробнее...
default image
Британия не намерена продлевать срок переходного периода после Brexit

Подробнее...
default image
С.Сквярнялис взял отпуск по болезни и вернётся на работу в среду

Подробнее...
default image
Немецкий город объявил "нацистскую чрезвычайную ситуацию"

Подробнее...
default image
Медикам предлагается выразить мнение, как улучшить микроклимат на работе

Подробнее...
default image
В Австрии ввели штраф в тысячу евро за курение в барах и ресторанах

Подробнее...
default image
Orlen Lietuva за льготы спонсировала спортклубы предпринимателей, близких к С.Сквярнялису

Подробнее...
TOP,Новости,Политика

Л. Пярнавас намерен работать полицейским атташе в Соединенном Королевстве

Фото BFL/Грета Скарайтене

Завершающий срок полномочий на посту генерального комиссара Литвы Линас Пярнавас сообщил, что намерен отправиться работать специальным представителем полиции в Соединенном Королевстве. 

«В выходные дни у меня было время, мы обсудили с семьей и одну из тех возможностей,  скорее всего я выберу должность спецатташе в Соединенном Королевстве. Вероятнее всего, что я так поступлю», – заявил Л. Пярнавас во время транслировавшейся в понедельник видео-конференции портала tv3.lt.

В конце октября Кабмин одобрил учреждение должности полицейского атташе в Соединенном Королевстве. 

афиша

Премьер-министр Саулюс Сквернялис ранее упоминал, что, завершив работу на посту главы полиции Литвы, Л. Пернавас может стать атташе в Соединенном Королевстве. 

Ранее в этом году СМИ сообщали, что с января по май этого года Л. Пернавас интенсивно изучал английский язык. 

Срок полномочий Генкомиссара полиции истекает 11 ноября. 

Правительство пока не сообщило, кто сменит на этом посту Л. Пернаваса. Одним из кандидатов называли нынешнего главу погранчиников Ренатаса Пожелу. 

Статьи по теме:

У Литвы будет полицейский атташе в Великобритании
Л. Пярнавас не будет предложен на второй срок главы полиции

афиша афиша афиша афиша

Оставьте свой комментарий

avatar
600