Л. Пярнавас намерен работать полицейским атташе в Соединенном Королевстве

Завершающий срок полномочий на посту генерального комиссара Литвы Линас Пярнавас сообщил, что намерен отправиться работать специальным представителем полиции в Соединенном Королевстве.
«В выходные дни у меня было время, мы обсудили с семьей и одну из тех возможностей, скорее всего я выберу должность спецатташе в Соединенном Королевстве. Вероятнее всего, что я так поступлю», – заявил Л. Пярнавас во время транслировавшейся в понедельник видео-конференции портала tv3.lt.
В конце октября Кабмин одобрил учреждение должности полицейского атташе в Соединенном Королевстве.
Премьер-министр Саулюс Сквернялис ранее упоминал, что, завершив работу на посту главы полиции Литвы, Л. Пернавас может стать атташе в Соединенном Королевстве.
Ранее в этом году СМИ сообщали, что с января по май этого года Л. Пернавас интенсивно изучал английский язык.
Срок полномочий Генкомиссара полиции истекает 11 ноября.
Правительство пока не сообщило, кто сменит на этом посту Л. Пернаваса. Одним из кандидатов называли нынешнего главу погранчиников Ренатаса Пожелу.
Статьи по теме:
Оставьте свой комментарий