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Л. Пярнавас не будет предложен на второй срок главы полиции

Фото BFL/Паулюс Пяляцкис

Генеральный комиссар полиции Литвы Линас Пярнавас не будет выдвинут на второй срок полномочий на этом посту, сообщил BNS представитель премьер-министра Литвы Саулюс Свергялиса.

«Я могу подтвердить, что Л. Пярнавас не будет предложен на второй срок полномочий», – сказал BNS в понедельник Томас Бержинскас.

Л. Пярнавас был назначен главой полиции 11 ноября 2014 года. 

Согласно нынешнему порядку Генкомиссара полиции назначает президент по предложению правительства. Поэтому в среду правительство должно предложить президенту Гитанасу Науседе уволить Л. Пярнаваса. 

В ноябре вступит в силу новая процедура назначения, согласно которой главу полиции будет назначать само правительство. 

Т. Бержинскас пока не называл возможных кандидатов на пост Генкомиссара.

43-летний Л. Пярнавас работает в полиции с 1995 года. Десять лет он работал в комиссариате полиции Игналинского района, затем в 2005 – 2008 годах возглавлял полицию Зарасайского района.

В 2008 – 2014 годах был начальником Главного комиссариата полиции Утянского района, с февраля по ноябрь 2014 года возглавлял полицию Каунаса.

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