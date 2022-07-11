Эстония запретила ввоз и вывоз из РФ ряда товаров

В Эстонии вступил в силу запрет на экспорт в Россию и импорт из нее ряда товаров в рамках санкций ЕС. Ограничения распространяются также на частных лиц, пересекающих границу.
В частности, под запрет попала старая и новая мебель и ее детали, дерево и продукты, калиевые удобрения, новые пневматические шины, цемент, икру, новые или используемые контейнеры, такие как стеклянные бутылки и банки и т. д.
Из РФ запрещено ввозить такой алкоголь, как водка, джин, ликеры и многое другое.
Кроме того, в Россию запрещено ввозить больше денег, чем необходимо для путешествий, бытовую электронику на сумму более 750 евро, а также смартфоны и ноутбуки, и другие предметы стоимостью более 300 евро.
Ранее сообщалось, что власти Литвы расширили ограничения на транзит в Калининградcкую область по своей территории.korrespondent.net