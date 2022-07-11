В офисе президента состоится совещание по кибератакам, сессии Сейма, энергетике

В президентском офисе в понедельник состоится совещание по вопросам кибернетических атак, возможностям Литвы содействовать альтернативным поставкам газа в Европу и другим вопросам.
В совещании примут участие президент Гитанас Науседа, премьер-министр Ингрида Шимоните, председатель Сейма Виктория Чмилите-Нильсен и «представители других государственных ведомств», сообщил BNS представитель президента Ридас Ясюлёнис.
По его словам, участники межведомственного совещания обсудят «приоритеты внеочередной сессии Сейма, готовность противостоять кибератакам на литовские компании и учреждения, возможное прекращение поставок российского газа в Европу и возможности Литвы поспособствовать альтернативным поставкам газа».
Также планируется заслушать презентацию промежуточных результатов переговоров правительства с Еврокомиссией относительно применения санкций против России.
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