В офисе президента состоится совещание по кибератакам, сессии Сейма, энергетике

По его словам, участники межведомственного совещания обсудят «приоритеты внеочередной сессии Сейма, готовность противостоять кибератакам на литовские компании и учреждения, возможное прекращение поставок российского газа в Европу и возможности Литвы поспособствовать альтернативным поставкам газа».

Также планируется заслушать презентацию промежуточных результатов переговоров правительства с Еврокомиссией относительно применения санкций против России.

*Использование информации информационного агентства BNS в средствах массовой информации и на сайтах без письменного согласия UAB «BNS» запрещено