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TOP,Бизнес,Клайпедский Вестник,Регионы

Эстонская BLRT инвестирует в Клайпеде еще 20 млн евро

Фото с сайта www.klaipeda.lt

Предприятие по торговле металлическими профилями Elme Metall, входящее в эстонскую группу судоремонта и металлообработки BLRT Grupp (владеет также  Клайпедской судоверфью  Vakaru laivu gamykla) инвестирует в комплекс торговли, логистики и производства в Клайпедской свободной экономической зоне (СЭЗ) 20 млн евро. 

Компания подписала с Клайпедской СЭС соответствующий договор, сообщила СЭЗ.

«Этот клиент избрал нас также по причине развитой инфраструктуры СЭЗ и возможностей реализовать сложный инвестированный проект открытого поля быстрее, чем за год»,  – отметил в сообщении директор СЭЗ Эймантас Кюдулас. 

По сообщению директора Elme Metall Lithuania Витатутаса Янкунаса, в данный момент вся деятельность компании в Клайпедском регионе проводится на судоверфи Vakaru laivu gamykla,  поэтому для развития требуются новые пространства.

У Elme Metall имеются 14 логистических центров и 6 центров обслуживания, а ее клиенты задействованы в судостроительном секторе, в сферах ветряной энергетики, добычи нефти и газа, машиностроении и инфраструктуре.

Группа BLRT станет 35-ым инвестором, действующим в Клайпедской СЭЗ. 

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