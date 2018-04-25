В русском книжном магазине в Париже представлена книга о ссылках литовцев

Фото BFL/Грета Скарайтене

На минувшей неделе в Парижском магазине русской книги Globe литовский писатель Юрга Виле представила комикс для детей о ссылках литовцев в Сибирь.

Этим она стремится поощрить дискуссии о сохранении человечности в сложных ситуациях.

На презентацию книги «Сибирские хайку» на французском языке с иллюстрациями Лины Итагак пришли интересующиеся русской культурой французы, а также представители местных общин литовцев и русских.

«Мероприятие прошло в спокойной уютной, атмосфере, собрались и литовцы, и русские, и французы. Я много говорила о том, что в этой книге самое важное не национальность, а человечность, – кто ее сохраняет, а кто не всегда… В книге рассказывается и о русских, которые помогали ссыльным литовцам», – заявила BNS автор в телефонном интервью из Парижа после презентации.

По словам писательницы, в книжном магазине долгое время пропагандировалась советская литература, однако в последнее время владелица хочет представить и другие цвета России.

Советский Союз после окончания Второй мировой войны, выслал из Литвы более 130 тыс. человек, еще около 156 тыс. жителей Литвы находились в заключении.

По пути в ссылку и в ссылке погибли около 5 тыс. литовских детей.

Комикс рассказывает о путешествии в Сибирь, повседневной жизни, о путешествии на поезде сирот домой.

Французская журналистка Мариэль Витуро, которая переводила книгу, сказал, что этот исторический опыт во Франции мало известен.

«Графический роман помогает передать его, и говорить на эту тему. В данный момент графические романы на исторические темы во Франции, в которых участвуют дети, достаточно популярны», – сказала М. Витуро BNS.

В Литве эта книга получила титул Детской книги 2018 года. В будущем она будет переведена и на русский язык.