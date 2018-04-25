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Ученики сожгли свою школу, получив плохие оценки

Скриншот видео

Ученики сожгли школу в южноафриканском городе Дурбан, после того, как посчитали полученные ими оценки несправедливыми, пишет News 24.

Администрации пришлось вызывать пожарных, которые справились с огнем. В результате произошедшего никто не пострадал, однако сильно пострадало имущество. Сообщается, что огнем уничтожены, в частности, кабинет директора, школьная кухня и комната для персонала.

Представитель национального департамента образования Квази Мтхетва призвал учеников не прибегать к насилию и не пытаться решать проблемы вандализмом.

Расследованием инцидента занимается местная полиция.

korrespondent.net

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