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Названа самая дорогая в мире рождественская елка

Фото Kempinski Hotel Bahia

Названа самая дорогая рождественская елка в мире, которая оценивается в 14 миллионов долларов. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

Рождественское дерево установлено в испанском отеле Кемпински Байя в курортном городке Марбелья. Ель достигает в высоту шести метров и расположена в холле здания.

Настолько дорогой ее делают необычные украшения. На ней размещены 3 тысячи кристаллов Сваровски, покрытые золотыми пластинами и алмазной пылью страусиные яйца, сапфиры, бриллианты и дорогие ткани и меха.

Также елку украшают изделия модных домов Cartier, Chanel и Louis Vuitton. На ее ветках размещен розовый бриллиант стоимостью 2,3 миллиона долларов и красный — за 4,9 млн. Дерево находится под круглосуточной охраной.

korrespondent.net

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