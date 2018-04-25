Кабмин представил в Страсбурге позицию Литвы по второму делу о тюрьме ЦРУ

Фото pixabay.com

Литовское правительство представило в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) свою позицию по жалобе гражданина Саудовской Аравии на то, что в 2005–2006 годах он незаконно содержался в секретной американской тюрьме в Литве.

Представитель правительства в Европейском суде по правам человека Каролина Бубните-Ширмене сообщила BNS, что в ответах, отправленных в Страсбургский суд в пятницу после обеда, представлена информация о проводимом в данный момент в Литве досудебном расследовании.

«Представляя свою позиции мы стремились продемонстрировать, что в национальном досудебном расследовании прилагаются усилия для исправления тех недостатков, которые выявил ЕСПЧ», – сказала К. Бубните-Ширмене.

По ее словам, ЕСПЧ предоставлено столько материалов, насколько это возможно, чтобы «не мешать эффективности досудбеного расследования и не раскрыть государственную тайну».

Жалобу подал 51-летний Мустафа аль-Хавсави, он был задержан в 2003 году в Пакистане, позднее его содержали на различных базах в США.

В жалобе его адвокатов утверждается, что он мог быть доставлен в Литву в феврале или в октябре 2005 года, а вывезен в марте 2006 года.

Американцы утверждают, что он мог быть участником терактов 11 сентября. В данный момент мужчина находится на базе США в Гуантанамо.

Это уже второе дело в Страсбургском суде по поводу возможной тюрьмы ЦРУ в Литве.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в мае прошлого года констатировал, что американцы в Литве тайно содержали другого гражданина Саудовской Аравии — Абу Зубайду.

ЕСПЧ обязал Литву выплатить ему компенсацию в размере 130 тыс. евро за нарушения прав человека. Компенсация в евро. Эти деньги были депонированы правительством на целевой депозитный счет.

Представители правительства Литвы в первом случае заняли позицию, согласно которой помещение в Антавиляй, недалеко от Вильнюса, должно было быть не тюрьмой, а центром разведывательной поддержки. Правительство утверждало, будто подозрительные самолёты, прилетавшие в Литву, доставляли не заключённых, а оборудование связи.

В Литве также проводилось досудебное расследование относительно предполагаемой тюрьмы ЦРУ, но никакие подозрения никому не были предъявлены. Прокуроры отклонили ходатайства адвокатов о предоставлении аль-Хавсави статуса пострадавшего лица.