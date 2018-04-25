Эстонская разведка: странам Балтии грозит военная интервенция России

Фотография: Эрик Пейнар, Рийгикогу

Авторы нового доклада департамента внешней разведки Эстонии считают, что Россия наращивает военный потенциал в Европе и может нанести превентивный удар по государствам в Прибалтике.

При этом эксперты говорят, что реализацию такого сценария сдерживают опасения Москвы навлечь на себя ответный удар со стороны НАТО. «Угроза военного нападения России на Эстонию невелика, так как Россия не хочет войны с НАТО. Однако обострение противостояния России и Запада в любой точке мира может быстро изменить оценку угроз и для Эстонии. Россия может принять решение нанести превентивный военный удар по странам Балтии, если она будет опасаться эскалации конфликта в каком-либо другом регионе», — говорится в обнародованном в среду ежегоднике департамента внешней разведки под заголовком «Эстония в международной среде безопасности».

Внешняя разведка не исключает и возможного неверного расчета со стороны России об исходящей угрозе, что также чревато для Эстонии тяжелыми последствиями.

Департамент считает, что за последние пять лет ситуация с безопасностью в мире ухудшилась, основная угроза для Эстонии по-прежнему исходит от России, руководство которой «предпринимает агрессивные действия против демократического мирового порядка».