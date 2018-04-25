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Эстонская разведка: странам Балтии грозит военная интервенция России

  • Фотография: Эрик Пейнар, Рийгикогу

Авторы нового доклада департамента внешней разведки Эстонии считают, что Россия наращивает военный потенциал в Европе и может нанести превентивный удар по государствам в Прибалтике.

При этом эксперты говорят, что реализацию такого сценария сдерживают опасения Москвы навлечь на себя ответный удар со стороны НАТО. «Угроза военного нападения России на Эстонию невелика, так как Россия не хочет войны с НАТО. Однако обострение противостояния России и Запада в любой точке мира может быстро изменить оценку угроз и для Эстонии. Россия может принять решение нанести превентивный военный удар по странам Балтии, если она будет опасаться эскалации конфликта в каком-либо другом регионе», — говорится в обнародованном в среду ежегоднике департамента внешней разведки под заголовком «Эстония в международной среде безопасности».

Внешняя разведка не исключает и возможного неверного расчета со стороны России об исходящей угрозе, что также чревато для Эстонии тяжелыми последствиями.

Департамент считает, что за последние пять лет ситуация с безопасностью в мире ухудшилась, основная угроза для Эстонии по-прежнему исходит от России, руководство которой «предпринимает агрессивные действия против демократического мирового порядка».

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В докладе говорится об усилении российского военного потенциала на европейском направлении, военный баланс сил в регионе складывается в пользу Москвы, полагают его авторы. В качестве примера такого дисбаланса они приводят размещение вблизи литовской и эстонской границ комплексов с баллистическими ракетами малой дальности «Искандер». Подобного оружия не имеет ни одна европейская страна, входящая в НАТО.

Там же отмечается, что Россия стремится затормозить интеграцию Киева в европейские структуры, передает «Интерфакс».

Также в докладе говорится о том, что РФ продолжает активное вмешательство во внутренние дела стран ближнего зарубежья — Белоруссии, Молдавии, Грузии, Армении и Азербайджана. По данным эстонской разведки, Кремль «ничего не сделал» и для того, чтобы урегулировать вооруженный конфликт на востоке Украины, где уже много лет действуют пророссийские вооруженные формирования, воюющие под флагами ДНР и ЛНР.

По мнению эстонской разведки, политику Кремля до сих пор определяют стереотипы эпохи сталинизма. Москва считает, что вооруженный конфликт с Западом неизбежен, и это лишь вопрос времени. Подготовка к этой войне ведется широко и сопровождается милитаризацией общества. Для этого, например, была создана Юнармия, и организуются «детские парады». «Постоянные напоминания об угрозе войны также способствуют мобилизации общества против внешнего врага и тем самым отвлекают от внутриполитических (правовых, экономических и социальных) проблем», — отмечают составители доклада.

Добавим, что в прошлогоднем докладе эстонской разведки говорилось о планах Москвы к 2020 году нарастить военную мощь настолько, чтобы армия могла бы активно действовать сразу на нескольких стратегических направлениях. А к 2025 году Москва якобы планировала сравняться по военной мощи с НАТО, сообщал ERR.

Ежегодник выходит в Эстонии уже пятый год, нынешний почти целиком посвящен РФ, часть также уделена Китаю, который в перспективе тоже может стать угрозой для Эстонии. «Внешняя политика КНР становится все более активной, и руководство страны стремится установить мировой порядок, который отвечал бы его интересам», — говорится в документе.

NEWSru.com

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