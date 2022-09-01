Эстонские компании просят разрешить им импорт нефтепродуктов из России

МИД Эстонии опубликовал список компаний, которые ходатайствуют об исключении для продолжения в переходный период импорта нефтепродуктов из России. Таких компаний 28.
«Сегодня Министерство иностранных дел публикует названия 28 компаний, которые ходатайствуют об исключении для того, чтобы продолжить даже после введения санкций импорт российских нефтепродуктов в переходный период», – прокомментировал министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.
«Названия компаний, сфера деятельности и факт ходатайства об исключении не могут рассматриваться как коммерческая тайна, а публикация списка не нарушает правила коммерческой тайны», – пояснил Рейнсалу.
«Я убежден, что эстонская общественность обоснованно заинтересована в том, чтобы знать, какие эстонские компании подали заявки об исключении на переходный период, чтобы продолжить торговлю нефтью с Россией», – сказал он.freecity.lv