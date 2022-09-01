Эстонские компании просят разрешить им импорт нефтепродуктов из России

«Названия компаний, сфера деятельности и факт ходатайства об исключении не могут рассматриваться как коммерческая тайна, а публикация списка не нарушает правила коммерческой тайны», – пояснил Рейнсалу.

«Я убежден, что эстонская общественность обоснованно заинтересована в том, чтобы знать, какие эстонские компании подали заявки об исключении на переходный период, чтобы продолжить торговлю нефтью с Россией», – сказал он.