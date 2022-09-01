Науседа: в вопросе ограничения российских туристов – ЕК на нашей стороне

«Они на нашей стороне, и это очень хороший знак. Потому что, когда она (глава Еврокомиссии — BNS) была на стороне статуса кандидата для Украины, мы, наконец, преодолели эту вершину и проблема была решена», — заявил президент в четверг журналистам.

Министры иностранных дел ЕС договорились в среду приостановить действие соглашения 2007 года, которое упрощает для россиян получение виз для поездок в блок.

Эта мера не означает официального запрета на туристические визы, объявить который призывали некоторые соседи России по ЕС, в том числе Литва.

Однако министры сошлись во мнении в том, что отдельные страны «могут принять меры на национальном уровне для ограничения доступа в Европейский Союз», если это соответствует правилам общей Шенгенской зоны путешествий.

По словам Науседы, для решения вопросов с попаданием россиян под ограничения ЕС могут быть внесены изменения в Шенгенский кодекс.

«Все правила создаются, меняются. Правила Шенгенской зоны также могут быть изменены», — сказал президент.

Он сказал, что понимает нежелание некоторых стран ограничивать возможности россиян в получении туристических виз на европейском уровне, но подчеркнул, что «это недальновидный подход к зарабатыванию денег на государстве-агрессоре, где агрессия поддерживается немалой частью общества».

«Должны быть определенные последствия, которые должны ощутить не только пять или семь олигархов, (…), но и более широкая часть общества», — добавил Науседа.

Если ЕС не соглашается с ограничением туристических виз для россиян, страны Балтии и Польша обещают искать отдельные решения, чтобы значительно ограничить поток российских туристов. Ожидается, что возможные решения будут подготовлены в ближайшие недели.

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