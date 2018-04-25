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Этой ночью движение на дорогах Литвы осложнят туман и гололед

Фото BFL/Андрюс Уфартас

В среду ночью в Литве движение на дорогах будет осложнено сильным туманом и гололедом, предупреждает Дирекция автодорог. 

«Мы просим водителей быть внимательными и выбирать безопасную скорость движения, в связи с падением температуры воздуха на дорогах может начать формироваться гололед», – предупреждает дирекция.

По данным Гидрометеорологической службы, ночью ожидается северо-восточный, восточный ветер, его порывы на взморье в полночь могут достигать 15 метров в секунду.

Местами возможны кратковременные осадки, в основном в виде дождя. Температура воздуха будет составлять от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, на взморье – до 4 градусов тепла.

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