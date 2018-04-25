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Оружие, пропавшее из Оружейного фонда, продавалось на черном рынке

Фото BFL/ Вигинтаса Скарайтиса

Литовская Криминальная полиция проводит крупномасштабное расследование торговли на черном рынке огнестрельным оружием из Оружейного фонда страны. 

«Проводится досудебное расследование незаконного владения патронами, взрывчатыми веществами и оружием. А также – в связи с их реализацией», — заявил во вторник генеральный комиссар полиции  Линас Пярнавас.

В ходе арестов и обысков были изъяты 224 различных огнестрельных оружия.

«В ходе расследования было установлено, что это оружие попало в незаконный оборот из Оружейного фонда Литвы», – сказал Л. Пярнавас.

Комиссар утверждает, что следствие выяснило, что один из задержанных подозреваемых в 1996-2006 годах работал в Оружейном фонде, где отвечал за прием, хранение и уничтожение огнестрельного оружия.

«По имеющимся данным, упомянутый подозреваемый украл это оружие из Оружейного фонда, незаконно завладев им,  организовал с сообщниками его реализацию», – сказал Л. Пярнавас.

Он также сообщил, что эти вооружения должны были быть уничтожены.

Начальник Бюро криминальной полиции Роландас Кишкис отметил, что расследование было начато более двух лет назад.  

«Досудебное расследование было начато после подтверждения упомянутой информации криминальной разведки, после выполнения множества действий с использованием всего спектра способов разведки», – сказал Р. Кишкис.

Он также сообщил, что в ходе операции задержаны семь лиц. 

«У них было обнаружено более 200 единиц автоматического оружия. Основная его часть полностью действующее боевое оружие», – добавил он.

Р. Кишкис утверждает, что двое из задержанных были прекрасно известны полиции и связаны с организованной преступностью. 

Старший прокурор Департамента расследования оргпреступлений и коррупции Генпрокуратуры Мартинас Йовайша на пресс-конференции сказал, что четверо подозреваемых были задержаны летом прошлого года, а еще трое – в сентябре и октябре этого года.

«В данный момент один подозреваемый находится под арестом, в отношении других применены прочие меры пресечения», – сказал прокурор.

По его словам, во вторник в Оружейном фонде состоялось изъятие документов.

Следствие будет выяснять, всё ли попавшее в нелегальный оборот оружие было из Оружейного фонда. 

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