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США предложили новые санкции против Северного потока — 2

Фото pixabay.com

В Конгрессе США республиканец Энди Барр предложил ввести новые санкции против трубоукладочных судов и иностранных субъектов, задействованных в строительстве газопровода Северный поток — 2. Об этом сообщает RT во вторник, 29 октября.

Законопроект предлагает запретить въезд на территорию США физическим лицам, которые помогают указанным судам и субъектам в строительстве трубопроводов для экспорта определенных видов российской энергии.

Кроме того, в документе говорится о предоставлении президенту страны полномочий, по которым он сможет вводить санкции против субъектов, которые «оказывают финансовые и страховые услуги трубоукладочным компаниям, осуществляющим поддержку экспорта некоторых видов российских энергоносителей».

Барр считает, что посредством Северного потока — 2 Россия распространяет свое влияние в Европе.

Напомним, что министр энергетики США Рик Перри назвал проект газопровода Северный поток-2 большим ударом по диверсификации и безопасности энергоснабжения Европы.Строительство Северного потока-2 по планам Газпрома должно было завершиться к концу 2019 года, однако оно затягивается из-за того, что Дания пока не выдала разрешение на прокладку газопровода через свои территориальные воды. В случае отказа Газпром может проложить трубу по другому маршруту, однако это приведет к увеличению сроков и удорожанию строительства.

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