Euronews: в ЕС сокращают женщин и молодежь

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Распространение коронавирусной инфекции нового типа усугубляет ситуацию на рынке труда в Евросоюзе. Больше всего от вынужденных сокращений страдают женщины и молодежь. Об сообщает Euronews.

«В августе уровень незанятости в ЕС достиг 7,4 процента трудоспособного населения — это более 15,5 миллиона безработных. По сравнению с июлем, их число увеличилось на 238 тысяч в ЕС и на 251 тысячу в зоне евро», — сообщает информагентство.

Согласно информации телеканала, чаще всего работодатели сокращали женщин, а также молодых сотрудников в возрасте до 25 лет.

Кроме того, экономисты прогнозируют дальнейший рост незанятости в ЕС ближайшие месяцы из-за второй волны коронавируса в регионе, которая уже вынудила ряд европейских стран снова ужесточить ограничения.