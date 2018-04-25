Л. Линкявичюс: требование Минска отозвать дипломатов не расколет единство ЕС

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Требование Минска отозвать из Беларуси дипломатов, выдвинутое к Литве и Польше, не расколет единство Евросоюза в отношении режима, заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

«Этот шаг последний – выпад против посольств двух стран, с одной стороны сокращает возможности дипломатии, с другой – пытается расколоть Евросоюз, но очевидно, что это не увенчается успехом. Я услышал заверения Жозепа Боррелля о том, что такие шаги точно не расколют нас»,– сказал BNS министр в воскресенье.

По его словам, ЕС и далее будет требовать от Минска проведения свободных выборов, освобождения политических заключенных, прекращения насилия над протестующими гражданами.

«Это не меняет позиции ни с точки зрения единства, ни с точки зрения наших установок. (…) Всем очевидно, за исключением власти в Минске, что нужен диалог, ведь иначе никак не выйти из тупика», – сказал Л. Линкявичюс.

Это министр сказал после беседы с главным координатором внешней политики ЕС Ж. Борреллем, который в воскресенье заявил, что требование белорусского МИД сократить количество дипломатов в посольствах Литвы и Польши в Минске обусловит дальнейшую изоляцию белорусской власти.

В субботу Минск указал, что выраженный в пятницу призыв сократить дипломатический персонал посольств Литвы и Польши является обязательным к исполнению. Кроме того, МИД Беларуси информировал об отзыве на консультации своих послов из Литвы и Польши.

Л. Линкявичюс утверждает, что Беларусь о своих призывах, превратившихся в требования, пока информировала только в устной форме.

«Поскольку было предложено, мы это услышали. Они сейчас утверждают, что это не предложение, а требование, поэтому будем ждать, как оно выглядит. Обычно присылается нота и излагается четко. (…) Пока мы ничего не получали», – комментировал министр.

В пятницу лидеры ЕС договорились об объявлении санкций в отношении белорусских властей в связи с политическим кризисом в стране. В этот же день санкции объявили и США. Ранее на этой неделе к санкциям прибегли Канада и Соединенное Королевство.

Литва и Польша сразу после фальсифицированных президентских выборов 9 августа заняли строгую позицию в отношении Александра Лукашенко и выразили поддержку белорусам, требующим проведения новых выборов.